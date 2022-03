Biden advierte a Xi sobre las consecuencias para China si brinda "apoyo material" a Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, expuso en una conversación por videollamada con su par de China, Xi Jinping, las "implicaciones y consecuencias" que podría afrontar el país asiático si apoya a Rusia en medio de la ofensiva militar en Ucrania.

Así lo comunicó la Casa Blanca, al término de la reunión virtual que ambos mandatarios mantuvieron durante casi dos horas y la primera entre Biden y Xi desde noviembre pasado, en medio del conflicto bélico que conmueve al mundo entero tras la invasión de Rusia a su vecino país.

En este sentido, el jefe de Estado norteamericano advirtió -de acuerdo con Washington- sobre las consecuencias de un eventual "apoyo material" de China a Rusia en medio de la guerra que se inició el 24 de febrero pasado. Biden también cuestionó los "brutales ataques -por parte de las tropas rusas- contra las ciudades ucranianas y los civiles".

La Casa Blanca dijo que el mandatario estadounidense "describió las implicaciones y consecuencias si China presta apoyo material a Rusia mientras ésta lleva a cabo ataques brutales contra ciudades y civiles ucranianos. El presidente subrayó su apoyo a una resolución diplomática de la crisis".

Biden fue "directo", "sustantivo" y "detallado", dijo un funcionario de alto rango de la administración en una llamada con periodistas el viernes por la tarde, según reportó la cadena de noticias CNN en su página web en castellano.

Si bien ambos presidentes también conversaron sobre asuntos diplomáticos de índole internacional, el grueso de la charla se centró en el conflicto bélico en Ucrania.

El objetivo de Biden al hablar directamente con Xi era, en parte, averiguar cuál era exactamente su posición, dado que China aún no calificó de "invasión" por parte de Rusia a la incursión militar lanzada por Moscú en Ucrania.

En tanto, Xi consideró que "China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus relaciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial", según reportaron medios de prensa oficiales chinos.

"Las relaciones de Estado a Estado no pueden llegar a la fase de confrontación militar. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los tesoros más preciados de la comunidad internacional", sostuvo. Agregó Xi que la comunidad internacional debe abogar por la paz y apoyar el diálogo entre Kiev y Moscú: "Estados Unidos y la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) también deben entablar un diálogo con Rusia para resolver la esencia de la crisis de Ucrania y resolver las preocupaciones de seguridad tanto de Rusia como de Ucrania", comentó.

El presidente chino recalcó -según las informaciones oficiales provenientes de Pekín- que la situación solo puede resolverse con diálogo y no a través de sanciones que ponen en riesgo la economía global. "Un mayor desarrollo de esta situación provocará también una crisis grave de la economía mundial, el comercio, las finanzas, la energía, los alimentos, las cadenas de producción y los suministros, lo que empeorará todavía más la difícil situación de la economía mundial y causará pérdidas irreparables", señaló el mandatario de China.

"La solución a largo plazo se basa en el respeto mutuo entre las principales potencias mundiales, la ausencia de una mentalidad de la Guerra Fría, la abstención de una confrontación entre los bandos y la construcción paulatina de una arquitectura de seguridad global y regional equilibrada, eficaz y sostenible", afirmó Xi en su diálogo con Biden. Recientemente, China ha fomentado la desinformación rusa sobre el conflicto militar en Ucrania.