Triunfazo de Atlético por Salvá y el gol de Aguirre: fue 1-0 a Temperley

Julio Salvá se vistió de héroe. Por el arquero y el gol en el amanecer del partido de Jonás Aguirre, Atlético de Rafaela consiguió un triunfazo. Tenía la necesidad imperiosa de recuperarse rápidamente del traspié sufrido en Flandria y lo pudo lograr. La ‘Crema’ superó anoche en el Monumental 1-0 a Temperley por la sexta fecha de la Primera Nacional.

Al equipo conducido por Rubén Darío Forestello no le sobró nada pero tuvo un comienzo arrollador, aprovechó su momento y defendió la diferencia conseguida. Abrió el marcador a los 5 minutos con una bolea de sobrepique de su lateral izquierdo, cuando para ese entonces ya había generado un mano a mano con Gonzalo Lencina que el delantero definió al cuerpo del arquero. Y no mucho más en ofensiva...

Con el correr de los minutos Atlético bajó la intensidad, la visita se acomodó en el campo de juego; con espacios y buen criterio para manejar el balón se aproximó al arco abiceleste. Se topó con la figura de la noche: Salvá.

En los primeros 45 el arquero celeste le contuvo un tiro libre, esquinado, rasante, a Allione y un remate cruzado de Reinhart.

El complemento comenzó de la misma manera, con Atlético replegado y un ‘Gasolero’ intentando llegar al empate. A los 14 minutos Toloza metió un zurdazo que dio en la unión del palo y el travesaño para irse afuera. Y sobre los 48, Salvá tuvo la gran tapada de la noche con sus pies, en un mano a mano con Diego Chávez.

Atlético necesitaba la victoria. La consiguió. Tuvo un primer tiempo prolijo y cuando peor la pasó, apareció la figura de su arquero. Ganó tranquilidad para trabajar en la semana y seguir creciendo. Hubo cosas positivas, como la decisión con la que salió a jugar el partido. Pero también faltó tranquilidad para manejar los tiempos.



OTROS PARTIDOS: Brown (A) 1- Estudiantes (RC) 1, San Telmo 0- Riestra 0, San Martín (SJ) 4- Dálmine 0, Tristán Suárez 3 - Chicago 4, Agropecuario 2- Dep. Maipú 0, Instituto 0- Quilmes 0



HOY: 15.30 Def. de Belgrano - Alvarado, 16.00 Estudiantes (BA) - Gimnasia (J), 16.00 Brown (PM) - Dep. Morón, 16.00 Chacarita - Dep. Madryn, 17.00 Gimnasia Mza. - Güemes (SdE), 18.00 San Martín (T) - Almagro, 18.30 Chaco For Ever - Belgrano, 19.30 Mitre (SdE) - Ferro y 20.00 Santamarina - Flandria.



FORMACIONES Y SÍNTESIS DEL PARTIDO



ATLÉTICO: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 2-Fabricio Fontanini, 6-Guido Milán y 3-Jonás Aguirre; 7-Facundo Castillón, 8-Emiliano Romero, 5-Franco Bellocq y 10-Marco Borgnino; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Jonatan Fleita y 18-Alex Luna. DT: Rubén Darío Forestello.



TEMPERLEY: 1-Matías Castro; 4-Mauricio Rosales, 2-Ezequiel Rodríguez, 6-Gastón Bojanich y 3-Pedro Souto; 11-Tobías Reinhart, 5-Lucas Pittinari, 7-Ezequiel Gallegos, 10-Agustín Allione; 9-Franco Toloza y 8-Facundo Pumpido. Suplentes: 12-Federico Crivelli, 13-Valentín Rodríguez, 14-Agustín Sosa, 15-Agustín Toledo. DT: Cristian Quiñónez – Gastón Aguirre.



Gol en el primer tiempo: 5m Jonás Aguirre (AR).



Cambios ST: 7m 14-Facundo Soloa x Bellocq (AR), 16m 16-Matías Valdivia x Borgnino y 15-Agustín Costamagna x Castillón (AR), 27m 16-Diego Chávez x Reinhart, 17-Agustín Campana x Toloza y 18-Facundo Callejo x Gallegos (T), 41m 17-Gino Albertengo x Lencina (AR).



Amarillas: Franco Bellocq, Facundo Castillon, Jonás Aguirre, Emiliano Romero (AR); Mauricio Rosales, Gastón Bojanich, Franco Toloza, Lucas Pittinari (T).



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Jorge Broggi.

Asistentes: Mariano Viale y Matías Arevalo.

Cuarto árbitro: Adrián Franklin.