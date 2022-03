Bella Italia, por penales

Anoche, en continuidad de la primera fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol, el Deportivo Bella Italia eliminó a Argentino de Vila al imponerse 7-6 en los penales.En el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1. Gómez ponía en ventaja a Vila, a los 9m PT, y Berli empataba para los ‘Tanos’ a los 20m ST.En la categoría 2010 Vila goleó 8 a 0.Hasta el momento, los clasificados a la segunda etapa son: 9 de Julio, Argentino Quilmes, Atlético María Juana, Peñarol y recientemente Bella Italia.La primera fase de la Copa Centenario de LRF tendrá continuidad en la jornada de hoy con los siguientes encuentros, desde las 17hs en Primera y a las 16hs, las categorías 2010: La Hidráulica vs Ferrocarril del Estado, Atlético Esmeralda vs Talleres de María Juana, Sportivo Santa Clara vs Independiente San Cristóbal, Libertad Estación Clucellas vs Florida de Clucellas.