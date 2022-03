CRAR tiene punto de partida en Ibarlucea

Este sábado comienza a transitar una nueva ilusión el Círculo Rafaelino de Rugby, que visitará desde las 16 a Logaritmo, en Ibarlucea por la primera fecha del del TRL en segunda división. El arbitraje estará a cargo de Carlos Perrone, de la URR. La Reserva a las 14.15 tendrá el contralor de Rodolfo Laurido, y la Pre-Reserva a las 12.45 por parte de Maximiliano Cumini.

El equipo rafaelino, luego de su gran campaña en 2021 donde en el segundo semestre pudo quedarse con el título, intentará prolongar esas satisfacciones ya dentro de un calendario normal, donde a fin de la temporada estará la posibilidad de luchar nuevamente por el ascenso al torneo más importante del interior del país.

La escuadra dirigida por Quique López Durando disputó dos amistosos luego de una exigente pretemporada (victoria ante Carlos Paz y derrota frente a San Martín de Villa María), aunque con algunas bajas por diferentes motivos. En este partido inicial el quince titular será con: 1 Matías Rocchi, 2 Jonatan Viotti, 3 Gastón Zbrun; 4 Gian Allasino, 5 Juan M. Imvinkelried; 6 Manuel Mandrille, 7 Gastón Kerstens, Facundo Aimo; 9 Esteban Appó, 10 Pablo Villar; 11 Jerónimo Ribero, 12 Nicolás Imvinkelried (c), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti; 15 Santiago Kerstens.

Los demás encuentros a jugarse este sábado por este torneo son: Alma Juniors de Esperanza vs Tilcara de Paraná, Fabián Prats; Los Caranchos de Rosario vs. La Salle de Santa Fe, Pablo Belén; y Universitario de Santa Fe vs. Jockey de Venado Tuerto, Ulises Ruiz.