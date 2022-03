Gran debut de Colapinto con la pole en Bahrein

El argentino Franco Colapinto, que integra el equipo Van Amersfoort de la Fórmula 3 de la FIA, se quedó ayer con la pole position para la apertura del campeonato de la especialidad, que se disputará el domingo en el autódromo de Sakhir, Bahrein. Colapinto marcó un tiempo de 1m46s249 para recorrer los 5.412 metros de la pista de Bahrein, en su debut en la Fórmula 3 FIA.

Este sábado, para el Sprint especial (6.45 hora argentina), se largará con la grilla invertida y Colapinto saldrá duodécimo, mientras que el domingo a las 05:45 será la segunda competencia a 24 vueltas de duración.

El oriundo de Pilar, Buenos Aires, se mostró emocionado y muy feliz y comentó en sus redes sociales que fue "sensacional haber hecho la pole", algo que "no esperaba".

“Estoy agradecido y muy contento. Ahora trataré de hacer una buena carrera y sumar la mayor cantidad posible de puntos", dijo. Antes de conseguir el tiempo final, al argentino le retiraron dos veces sus mejores vueltas por distintos motivos, lo que generaba una mayor presión para los giros finales de la sesión.

“Fue complicado saber que no tenía ninguna vuelta con tiempo, traté de no cometer errores y se dio una buena vuelta, tomándome algún margen para que no pase nada, y se ajustaron varias cosas en el auto, con cambios arriesgados que nos permitió dar en la tecla", admitió el piloto de 18 años.

El segundo lugar quedó en manos de Roman Stanek, tercero Kush Maini, cuarto Gregoire Saucy y quinto Victor Martins.