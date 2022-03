UCR: Michlig presidirá el comite provincial y Rita Bernhart el partido en Rafaela

El legislador presidirá el comité provincial de la Unión Cívica Radical al encabezar la única lista presentada anoche al caducar el plazo de presentación de nóminas para las elecciones internas del 10 de abril. En principio, habría internas en muy pocas seccionales y en otras pocas localidades de la provincia.Michlig sintetiza el acuerdo entre los dos principales sectores internos: NEO (lista verde) y las líneas que confluyeron en la lista ganadora de la PASO y la elección nacional en Santa Fe (lista celeste) donde convergen el Mar más sectores que se referencian en Mario Barletta y en Dionisio Scarpin. A la Celeste le corresponderá la presidencia de la convención cuyas autoridades definen los propios convencionales.Además de presidente del comité provincial, la elección es para los 19 delegados de cada departamento que constituirán la mesa de conducción; los miembros de la junta electoral; convencionales provinciales; delegados de cada localidad a los comités departamentales así como presidentes de comité de distrito o de seccionales.La lista provincial contempla solo al presidente del comité (Michlig) más los seis integrantes de la Junta Electoral con tres dirigentes de cada uno de los dos principales sectores: Agustín Lemos, Analía Martínez, José Mascheroni, Virginia Coudannes, Arturo Ferrero y Julieta González integran la nómina presentada este viernes.SIN CAMBIOSA nivel local, Rita Bernhart continuará un mandato más al frente del Comite Rafaela del radicalismo, mientras que Iván Viotti también se mantendrá en la Vicepresidencia. Además, si bien al cierre de esta edición no estaba cerrada la lista, todo indica que también Franco Bertolín, actual secretario del Concejo Municipal permanecerá a cargo de la Tesorería.A nivel provincial en las últimas horas de este viernes no había definición y una interna para definir las autoridades era lo que más posibilidades tenía al no haber acuerdo a pesar de las conversaciones que se mantuvieron para alcanzar una lista única.De llegarse a una elección. una nómina responderá a Germán Bottero y Leonardo Viotti, alineados a nivel provincial con el sector Universidad, referenciado en Mario Barletta. En la vereda de enfrente estarían candidatos que se alinean con Fito Giacosa, el experimentado dirigente oriundo de la localidad de Josefina, que tributa al sector NEO (Nuevo Espacio Organizado), que orienta el diputado provincial Maximiliano Pullaro.