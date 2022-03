Viviendas: el Municipio informó al Concejo el estado de todos los planes en marcha

En la mañana de ayer, y a requerimiento de los ediles de la oposición, ante dudas que surgieron a partir de la falta de novedades en los desarrollos habitacionales, concurrieron al Cuerpo legislativo, el director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Riberi; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; y el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo.Casi toda las explicaciones estuvieron a cargo de Riberi, quien arrancó el cuestionario que le hicieron llegar contando sobre la situación de las cuatro viviendas tipo duplex de barrio Mora que se llevaron adelante a partir de un convenio de asociación público-privada entre el IMV y la firma Cormorán (Supermercados Pingüino). Por el acuerdo, el Municipio le transfirió a la empresa de 6 terrenos en el mismo sector para que levante un supermercadoLas viviendas están finalizadas desde noviembre de 2021, y serán adjudicadas mediante una licitación pública.El funcionario reconoció la demora, pero argumentó que “se trata de un proceso nuevo, que no estuvo exento de contratiempos y es tán delicado el tema de la vivienda que la licitación debe tener la seriedad suficiente para que no fracase”.“Ya está todo resuelto en Fiscalía y en los próximos días podemos salir. Luego habrá que analizar las características de cada familia para adjudicarla”, señaló Riberi y comentó que “va a tener una oferta base, con una entrega del 30% y cuotas, con financiación más flexible que la de mercado y tiene un precio inferior al mercado en donde está ubicado”.“En principio -sostuvo- es una licitación pública normal con publicidad en los medios y todos los diarios. Una vez que las familias adquieran el pliego la vamos a llevar a las familias para que la conozcan”.También adelantó que el pliego se adquirirá en la Municipalidad, tendrá un costo, y se está viendo si se puede eliminar sellados y otros items para bajarlo, y la oposición sugirió que no debería tener costo para no limitar el acceso.Otra recomendación fue que el pliego se puede comprar en forma virtual desde la páginade la municipalidad o del IMV con cupon de pago.45 VIVIENDAS - CASA PROPIAA continuación Riberi se metió en la situación del plan 45 viviendas-Casa propia - Construir futuro”, el tema donde fue más interpelado debido a la dificultades y las marchas y contramarchas que tuvo el proceso licitatorio que aún no está concluido totalmente.“Es un programa que firmó el Gobierno provincial con la Nación y se ejecuta confondos nacionales, pero la licitación corre por cuenta de la provincia. Para este programa es fundamental tener terrenos infraestructurados y nosotros pudimos presentar 45 terrenos en estas condiciones”, apuntó.Hubo dos licitaciones, la primera se declaró desierta porque no hubo postulantes y en la segunda una empresa de Santa Fe ganó la construcción de las 28 viviendas del barrio 2 de abril, y se está en proceso de adjudicación. Ya está la no objeción técnica de Nación y ahora se está gestionando la no objeción financiera para saber cómo llegará el dinero”“Con relación a las 17 restantes -contó el titular del IMV- después de haber quedado dos veces la licitación desierta, el Intendente gestionó que desde el gobierno nacional puedan llegar los recursos al IMV, para desde acá licitarlas. Tuvimos la aprobación y elaboramos los proyectos correspondientes para llamar a licitación. Los lotes están situados en distintos sectores de la ciudad: 8 en loteo “Mi tierra, mi casa” municipal en el barrio Monseñor zazpe, 3 en barrio Italia y 6 en el Mora en la esquina de Destéfanis y Maggi. En esto estamos un poco más atrasados que con las 28 pero ya estamos gestionando la no objeción técnica”Precisamente, la dispersión de los lotes en los que se deben construir genera un incremento en los costos y en la logística de las empresas que no lo hace atractivo a la hora de participar en la compulsa de precios, Por ello más sencillo el proceso con las 28 viviendas al estar todas en un mismo sectorVale recordar que el proceso licitatorio de este plan fue iniciado por la Provincia sobre el final de setiembre pasado.315 LOTES Y VIVIENDAS EN EL SAN JOSÉEnseguida, Riberi brindó detalles sobre la licitación para dotar de infraestructura a los 315 lotes (propiedad del IMV) incluidos en el Plan Nacional de Suelo Urbano.Las obras a concretar son la apertura de calles con cordón cuneta; un puente de acceso para atravesar el Canal Norte, por calle Jorge Newbery; desagües pluviales; veredas; red de agua potable; de electrificación; alumbrado público; forestación y señalética.Pero la primera licitación, convocada sobre el final de octubre 2021, fracasó por estar todas por encima del presupuesto oficial y no cumplir con requisitos del pliego, y fue la constructora rafaelina Menara la que más cerca estuvo.“El jueves de la semana pasada -reveló Riberi- se abrieron los sobres del segundo llamado. Hubo dos oferentes Menara S.A y Dinale S.A y ahora estamos en proceso de adjudicación. Eran 321.243.051 y Menara presentó la oferta con $354.783.020 y Dinale 381.234.305, esto quiere decir que la diferencia de Menara con el presupuesto oficial es mayor que la que tuvo con la propuesta anterior. Así que tendremos que analizar otra vez la oferta. Estamos trabajando con todas las áreas para que lo antes posible se pueda adjudicar y firmar contrato con Menara.Vale recordar que en el convenio firmado con la Nación el Municipio se debe hacer cargo del 15 % sobre el 100 %, para estos casos en que se supere lo oficial.De no mediar inconvenientes se estaría adjudicado en mayo. Los casi 70 millones que debe aportar el Municipio saldrán la mitad del presupuesto de este año y la otra en 2023.Marcelo Lombardo brindó pormenores del plan para construir 48 unidades habitacionales del barrio San José, recientemente anunciado, cuya licitación es nacional y bajo la modalidad del Plan Procrear.Al recorrer el camino andado para su concreción, el Jefe de Gabinete recordó que “el proyecto original consistía en edificar tres bloque de 24 viviendas cada uno, pero surgieron inquietudes de los vecinos y a partir de eso se decidió abrir un proceso de diálogo para tratar de llegar al mayor consenso posible. Algunos de los planteos se trasladaron al gobierno nacional para ver si se podía hacer alguna modificación y para descomprimir el impacto demográfico del sector y los problemas que podían traer en los servicios”“Se resolvió -siguió- no llevar a cabo uno de los bloques y gestionar que esas 24 unidades se construyan en sector de la ciudad y pensamos en un terreno que tenemos en barrio Villa del Parque, referenciado en Aristóbulo del Valle y Paul Harris. Es un proyecto de dúplex el que queremos desarrollar ahí. Este es un proyecto nuevo, es otra licitación y el proceso recién arranca, pero está dentro de la misma gestión, el mismo trámite”En otro orden, adelantó que “para adjudicar las 48 viviendas, las familias se deberán inscribir en la página del plan Procrear, luego se analizará cada solicitud, habrá un filtro y luego al sorteo.”VIVIENDAS DEL MORA, PREDIO SUR Y PLAZA GRANDEEn el repaso de los proyectos, Riberi mencionó las 10 viviendas en el barrio Mora. “Son en terrenos remanentes del Plan “Mi tierra, mi casa” provincial, con fondos de la dirección provincial de Vivienda y Urbanismo, y se licitó el 7 de octubre de 2021 Se presentó una sola empresa y están en proceso de adjudicación”.En cuanto al Predio Sur indicó: “tenemos tierra que se compraron con los recursos del IMV, en las que se pueden urbanizar 351 lotes, Hay una gestión de aprobación en lo hídrico y ahora estamos gestionando la cuestión ambiental. A su vez con todo el equipo municipal estamos haciendo los proyectos y tratando de conseguir los recursos para realizar las obras de infraestructura necesarias para urbanizar ese sector. Hoy, con la proyección de la planta depuradora y factibilidad que puede dar ASSA podemos tener la aprobación ambiental de todo el predio, pero solamente hoy hacer 100 lotes.Con respecto a la inquietud hecha llegar por el Cuerpo legislativo con relación a la posibilidad de integrar Plaza Grande, situado en el sureste de la ciudad (Beltramino y Marchini) al perímetro urbano, tanto el secretario Martino como el Jefe de Gabinete, dejaron en claro que la intención es acompañar e incorporarlo al perímetro de la ciudad. Lo que se debe resolver es si se lo hace sumándole a un barrio ya existente o se lo hace como uno nuevo al que luego se agregan nuevos loteos.