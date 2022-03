Pide se investigue a fiscal, tras arresto de policía

Como consecuencia de la detención de Luis Pais, suboficial de Policía que presta servicios en Cañada de Gómez, posterior a la viralización de videos Maximiliano Pullaro, presidente del bloque Evolución–UCR, presentó una denuncia en la Auditoría General de Gestión.

Lo hizo para que se investigue si no se cometió "una falta grave por parte del señor fiscal jefe de la Unidad Fiscal Cañada de Gómez, Santiago Tosco", al determinar la detención preventiva del efectivo.



De acuerdo a Pullaro, "llaman la atención algunas actitudes que no terminamos de entender, y que representan una interpretación confusa de las actuaciones. La inmediata detención del policía, y que el sospechoso ni siquiera fuera trasladado a una Comisaría con su abogado para aclarar la situación, es algo que no me termina de quedar claro".

Y de acuerdo a la información aportada a este medio, señaló que "en tiempos en que la gente está pidiendo mayor seguridad, las señales tienen que ser claras. Hay que apoyar a los policías, cuando actúan de manera correcta. De otra manera estamos llevando un mensaje de desaliento, a quienes arriesgan su vida para cuidarnos".