El Senado convirtió en ley el acuerdo con el FMI sin la presencia de Cristina

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Con apoyo opositor, el Senado convirtió anoche en ley el proyecto que refrenda el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el momento de la votación, la vicepresidenta Cristina Kirchner no estuvo en el recinto.

Al cabo de nueve horas de sesión, que mantuvo un tono relativamente calmo sin cruces significativos entre el oficialismo y oposición, la iniciativa que autoriza el financiamiento para cancelar los vencimientos de deuda con el organismo financiero obtuvo 56 votos positivos, 13 negativos y tres abstenciones.

La vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Kirchner, quien es crítica del acuerdo con el FMI, no estuvo presente en el recinto en la mayor parte de la sesión y tampoco en el momento de la votación.

Mientras que Juntos por el Cambio unificó su postura a favor del acuerdo, el Frente de Todos votó dividido a raíz del rechazo de los senadores cercanos a la vicepresidenta a convalidar la deuda contraída por Mauricio Macri, y por las objeciones al programa económico comprometido por el Gobierno con el FMI.

En el marco de una jornada tranquila, con un Congreso blindado con vallas y fuerte presencia policial en el perímetro del Palacio Legislativo, no se registraron incidentes con los manifestantes de izquierda que se acercaron a la zona del Congreso para expresar su repudio al "pacto con el FMI".

Cristina Kirchner abrió la sesión pasadas las 14:00, con los legisladores del oficialismo y la oposición sentados en sus bancas, superando con creces la mayoría de dos tercios de la Cámara necesaria para habilitar el tratamiento en el recinto.

Tras un homenaje conjunto de todas las fuerzas a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, en el día en que se cumplen 30 años de aquel trágico episodio, el senador del Frente de Todos, Ricardo Guerra, en su condición de miembro informante del oficialismo, presentó los ejes centrales del proyecto.

Al respecto, detalló que los compromisos asumidos por el Gobierno en materia económica tendrán una duración de dos años y medio, al tiempo que el Estado tendrá un período de gracia de cuatro años para cumplir con las obligaciones de deuda.

Por otra parte, el riojano mencionó que los desembolsos que irá haciendo el FMI estarán sujetos a la aprobación del organismo acreedor en las revisiones trimestrales sobre el cumplimiento de las metas.

Por su parte, el senador de la UCR, Martín Lousteau, destacó la decisión "responsable" que adoptó Juntos por el Cambio para acompañar el proyecto y así evitar un escenario de default.

"En cuatro días habrá un vencimiento con el FMI de alrededor de 2.800 millones y en la comisión de Presupuesto los funcionarios dijeron que no están las reservas netas para hacer ese pago. Dijeron que si no hacemos el pago, ya no se puede hacer un acuerdo con el Fondo porque ya habría default", advirtió el miembro informante del interbloque opositor.

La senadora puntana María Eugenia Catalfamo, del Frente de Todos, defendió su voto en contra pero aclaró que esto "no va en contra de nuestro Gobierno nacional, sino que es estar a favor de nuestras convicciones e ideales".

En tanto, reclamó a la Justicia que "se expida lo antes posible respecto de todas las denuncias presentadas" contra los funcionarios del Gobierno anterior por la deuda contraída.

Culminada la votación, la foto del final mostró el abrazo fraterno y risas compartidas entre el jefe del bloque oficialista, José José Mayans, el opositor Luis Naidenoff y la camporista Anabel Fernández Sagasti.