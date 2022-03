Cristina no respondió un mensaje de Alberto

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La vicepresidenta, Cristina Kirchner, no respondió el mensaje que le había enviado el presidente Alberto Fernández para solidarizarse con ella tras el ataque a pedradas contra su despacho del Senado.

Así lo confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa en Casa Rosada.

"El Presidente de la Nación le envió un mensaje al secretario privado (de Cristina Kirchner) y a la vicepresidenta mientras estaban sucediendo los hechos" violentos en las inmediaciones del Congreso durante el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Diputados, señaló la vocera.

Ante los pedidos de clarificación por parte de los acreditados en Balcarce 50, Cerruti precisó: "No, no tuvo respuesta".

Se trata de la primera declaración pública sobre la relación entre el mandatario y su vice, que, parece, está más distante que nunca desde el comienzo de la gestión del Frente de Todos. Sin embargo, la portavoz aclaró que la relación personal no afecta a la relación política.

"Las relaciones personales son personales y las políticas son otra cosa, la coalición se mantiene unida y dando las batallas que debemos dar", declaró.

"Somos una coalición que tiene diferentes miradas internas sobre los temas, avanzamos convencidos de que la unidad no sólo del Frente de Todos sino de todos los argentinos es fundamental en este momento. Sobre relaciones personales no comento, las relaciones políticas entre el Presidente, la vice, el Senado y Diputados están armoniosas y llevándose adelante", profundizó.

Desde el entorno de Cristina Kirchner también admitieron que no hubo respuesta al mensaje, pero aclararon que la relación entre ambos es "normal".

De todos modos, la vicepresidenta y los dirigentes que la acompañan entienden que el Presidente debería haber repudiado el suceso de manera pública.

A pesar de la interna, desde el Gobierno aseguran que el quiebre en la relación personal de sus principales figuras no afecta en nada al desarrollo político de la coalición.

"No afecta la gobernabilidad", respondió la portavoz al ser consultada por las posturas contrapuestas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En las últimas semanas, el fuego cruzado entre funcionarios kirchneristas y "albertistas" fue en aumento y tuvo como protagonistas al secretario general de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por el posicionamiento público del Gobierno ante los ataques al Congreso.



OTRO DETENIDO

El hombre que arrojó la bomba molotov contra las filas policiales que intentaban desalojar de las inmediaciones del Congreso a un grupo violento que provocó incidentes fue detenido tras ser identificado.

La detención fue en el marco de una causa a cargo de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Al detenido se le encontró además un barbijo del movimiento Teresa Rodríguez, que llevaba puesto en el momento de los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso el pasado jueves 10.

La investigación, llevada adelante por el fiscal Mariano Camblong, permitió que el nuevo detenido sea identificado por las cámaras de seguridad aportadas por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.