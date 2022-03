Ineficacia de la diplomacia

El mundo observa perplejo cómo la sangre cubre la tierra de Ucrania y la muerte se cobra cada día decenas, cientos o miles de vidas en el marco de una contienda que se disparó por razones geopolíticas. Muchos no saben bien porque están haciendo la guerra en terrenos inhóspitos con temperaturas de 10 grados bajo cero. Y una enorme cantidad de población civil, niños, adolescentes, mujeres, ancianos están sometidos a un infierno en esta tierra marcado por bombardeos constantes con la sensación de que el próximo minuto puede ser el último en el que se respire.Desde que Rusia comenzó a concentrar tropas y equipos en la frontera con Ucrania, las sospechas de una confrontación armada fueron tomando forma. Semanas antes de que se inicie la invasión, todos los informes de inteligencia descontaban de que en febrero Rusia avanzaría con su ejército hacia un país hermano con el cual tiene una historia común, donde sus habitantes están -o estaban- estrechamente vinculados.La pregunta, a modo de reprimenda, es cómo la diplomacia no ha sido capaz de frenar lo que todos daban por hecho. Cómo es posible que ningún gobierno, ningún líder global, ninguna organización de la gobernanza mundial -como la ONU- y en especial las máximas autoridades de los países enfrentados han podido evitar este derramamiento de sangre. La paz y la vida, evidentemente, están devaluadas. El medio ambiente, también. Ninguno de estos tres valores parecen formar parte de nuestras prioridades, de lo contrario la diplomacia hubiera cumplido un rol protagónico.Recién ahora, lamentablemente, todos buscan detener una contienda que ya cobró más de 20 mil vidas y generó el éxodo de dos millones de personas, además de la destrucción de ciudades que hasta hace menos un mes eran el hogar de muchas familias. Tristeza sin fin por este sinsentido de la humanidad. Y al mundo le preocupa las consecuencias de esta sangrienta invasión, desde las humanitarias por la cantidad de desplazados y una posible crisis alimentaria, hasta las económicas por la inflación en los recursos.Además del abanico de herramientas de la diplomacia tradicional que incluyen las cancillerías de los países y las instituciones de la gobernanza mundial, como la ONU, nuevos actores pueden asumir un papel gravitante. El liderazgo corporativo es clave para destrabar la guerra postuló María José Murcia, profesora full time del IAE Business School y de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, en un artículo publicado en Infobae. Afirma que como resultado del despliegue histórico del capitalismo desde la segunda post-guerra en adelante, vivimos en un mundo donde la empresa tiene mayor “poder de fuego” que los estados nacionales a la hora de movilizar recursos económicos. Más aún, desde hace 40 años a esta parte, bajo el paraguas de las nociones de ciudadanía o responsabilidad social corporativa se ha consolidado la tendencia de que, dado a su gran tamaño y recursos, la corporación moderna ha de ocupar espacios que previamente eran el patrimonio exclusivo de los estados nacionales.Considera además que, en el marco de la globalización, donde la empresa no pareciera conocer bandera al participar de redes globales de valor, el activismo por parte de los accionistas, con su consecuente peso específico en la agenda de la Alta Dirección, emerge con un enorme potencial de inclinar la balanza a partir de su capacidad de canalizar importantes recursos (o dejar de hacerlo) hacia una parte u otra del conflicto. Por eso Murcia enfatizó que frente a las crecientes expectativas en torno a la empresa y su rol en la sociedad, la guerra entre Rusia y Ucrania no puede legítimamente dejar indiferente al mundo de los negocios. Y afirma que urge que el liderazgo corporativo tome posturas valientes.Por ahora, la diplomacia está en deuda.