Durante la mañana de ayer, el referente del espacio político Ciudad Progresista, Matías Martínez Sella, entregó por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Rafaela y del Concejo Municipal una nota bajo el título: "El municipio debe abordar la inseguridad desde la raíz".

El texto comienza afirmando que es el municipio el que debe abordar la inseguridad desde la raíz. “Los niveles de violencia en la ciudad de Rafaela parecen no tener techo. En los últimos días se dio a conocer la detención preventiva de 11 personas vinculadas a una banda que realizaba “trabajos” sicarios y era liderada por el rafaelino Evelio “Yiyo” Ramallo. Este nuevo episodio representa el ascenso de un nuevo escalón en los niveles de violencia en nuestra ciudad, demostrando así que el problema no mengua y que está lejos aún de ser resuelto. Y lo peor aún: que, escarbando un poco, queda demostrado que es un problema profundo, estructural, que se viene cocinando a fuego lento desde hace 20 o 30 años. Y hoy estalla”.

“Y digo hoy, pero no es hoy: esto lo venimos viendo desde hace varios años en la ciudad, en principio con arrebatos en la vía pública, robos a mano armada en comercios, robos en viviendas y demás. Pero estos nuevos sucesos suben un nuevo escalón y ya dan cuenta de un formato de crimen organizado”, expresa.

La carta continúa diciendo que “es una buena noticia la actuación de la justicia y la policía en estos últimos hechos; pero el municipio debe replantear completamente su trabajo de base, porque el rango de edad de los involucrados demuestra que no está habiendo resultados positivos y que es un problema estructural que venimos arrastrando desde hace años. Y hoy es esta banda, pero si no se actúa desde la raíz mañana serán otras. Sí, desde el municipio dirán que se está trabajando en el tema, pero no sólo importa lo que se haga, también importa -y cada vez más- los resultados que se obtengan. Nuestra comunidad necesita y exige una cosa: resultados. Se debe plantear un rotundo cambio de rumbo, sumado, lamentablemente, al esfuerzo extra que implica el desfavorable contexto económico y social nacional”.

“Durante la campaña 2021, desde Ciudad Progresista propusimos que el abordaje de la inseguridad se realice en dos ejes: por un lado, mejorando la aprehensión del delito, y por el otro, abordando el problema desde la raíz. Y esto no consiste en aumentar el gasto público, sino en redireccionar recursos entre áreas e invertir mejor replanteando el formato de abordaje”, afirma.

La nota, resalta que para mejorar la aprehensión del delito, la Secretaría de Seguridad del municipio debe generar y publicar los datos estadísticos de hechos de inseguridad segmentando por barrios y por tipos de hechos. El Concejo Municipal debe monitorear de manera permanente el desempeño del Comando Unificado y del programa Ojos en Alerta, para poder transmitir al municipio los diversos pedidos y reclamos de mejora que puedan surgir. La Secretaría de Seguridad debe reforzar el vínculo con los vecinos retomando las mesas barriales, para poder monitorear de cerca el desempeño de las políticas de seguridad y canalizar los pedidos y reclamos correspondientes de manera eficaz”.

Y continúa: “El Concejo Municipal debe apoyar las iniciativas de instalación de nuevas cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad. El Concejo y el Municipio deben crear un fondo municipal de aporte económico a las asociaciones cooperadoras de las comisarías de la ciudad”

Con respecto al abordaje de raíz, indica, “el objetivo central es disminuir en el mediano plazo las condiciones sociales que favorecen la generación de nuevos delincuentes. Y para ello, propusimos que el municipio impulse una fuerte inversión en educación. Las sociedades con altos Índices de Desarrollo Humano (IDH) son las que menores niveles de violencia y delincuencia poseen. Y en Rafaela las condiciones socioeconómicas vienen experimentando un claro deterioro en las últimas décadas. En Rafaela se rompió nuestro pacto social. Necesitamos construir un nuevo pacto social, centrado primordialmente en una gran apuesta de inversión en educación”.

Finalmente, Martínez Sella afirma que “propusimos que el municipio aumente en un 70% por encima de la inflación la inversión en el área de Educación -redireccionándola desde otras áreas-, canalizándola a través de un trabajo interdisciplinario en los barrios de mayores niveles de violencia y/o de condiciones socioeconómicas menos favorables, articulando con las áreas de deporte, empleo, cultura y desarrollo humano”.