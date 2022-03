El senado dio sanción definitiva

Este jueves se realizó la Sesión Extraordinaria N° 3 del Período 139 de todos los senadores de la provincia de Santa Fe. El encuentro tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Senadores y fue encabezado por la presidenta del Cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

En la ocasión, se dio sanción definitiva al Mensaje N° 4957, Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2022. La votación resultó unánime. Al momento de las fundamentaciones, el senador por Las Colonias, Rubén Pirola, afirmó: “Quiero remarcar que acompaña a este presupuesto una mirada de la territorialidad que tenemos los 19 senadores”.

Por su parte, el senador por Castellanos, Alcides Calvo, consideró que “es un presupuesto de un gobierno que tiene una fuerte mirada al sector productivo”. Al tiempo que indicó que con su promulgación “se va a poner en marcha un importante plan de obras públicas”. A su turno, el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig, argumentó: “Nos parecía, y nos sigue pareciendo, que no es un buen proyecto de presupuesto. Sin embargo la responsabilidad política siempre nos pone en el deber de decidir y en algunas ocasiones esa decisión no es entre opciones óptimas”.

En otro orden, los legisladores votaron el tratamiento preferencial en una sesión del Mensaje N° 4967, que faculta al Poder Ejecutivo a disponer la cesión a favor del Estado Nacional de la jurisdicción y el dominio de islas de propiedad de la Provincia, con destino a la ampliación del Parque Nacional "Islas de Santa Fe".

No obstante, en el momento de realizar manifestaciones, el senador Armando Traferri se refirió a su actuación como representante en el Tribunal de Disciplina del MPA y apuntó contra el ex ministro de Seguridad de la Provincia: “Marcelo Sain practicaba en la provincia espionaje político ilegal y yo era una de las víctimas”, dijo. A su vez, tuvo un fuerte rechazo de parte de todos los bloques -e incluso de la presidenta del Cuerpo- las agresiones que sufrió la presidenta comunal de Ambrosetti, Dianela Michlig. El hecho sucedió cuando un sujeto provocó destrozos en la sede comunal y luego de ser detenido, sus familiares irracionalmente arremetieron contra la primera mandataria, que se encuentra embarazada. El primero en expresar el repudio fue el senador por el departamento General López, Lisandro Enrico. Seguidamente, el mismo legislador lamentó la detención de un policía tras perseguir a un sospechoso de haber cometido un delito en Cañada de Gómez: “Es una vergüenza lo que han hecho, hay que respaldar a la buena policía” sostuvo. Sobre ambas cuestiones también se refirió Rubén Pirola, quien se sumó a las consideraciones realizadas por su par anteriormente. La vicegobernadora Alejandra Rodenas y el senador Marcos Castelló también manifestaron su solidaridad por el hecho de agresión que sufrió la presidenta comunal mencionada.

Por su lado, el senador por San Cristóbal Felipe Michlig -padre de la damnificada- agradeció las muestras de solidaridad, pidió que “en el marco de la ley” se tomen las medidas necesarias y afirmó: "Dianela no va a dejar de pelear por lo que más quiere que es mejorar la calidad de vida de la comunidad de Ambrosetti". Por último, vale señalar que al inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio en conmemoración de los 30 años del atentado contra la Embajada de Israel y también en memoria de la abuela del senador Leonardo Diana (San Jerónimo) recientemente fallecida.

Cabe señalar que el encuentro entre los senadores y el alto funcionario del gobierno de Omar Perotti había sido pospuesto el miércoles, también al mediodía, cuando los senadores 12 senadores del PJ (seis del bloque Lealtad cercano al gobernador y otro tanto del sector del Nuevo Espacio Santafesino, Nes) entendieron que correspondía primero (antes de sentarse a hablar con un ministro) hablar con sus pares del radicalismo sobre qué análisis se hace en cuanto a los cambios al mensaje tras su paso por Diputados.



EL PROYECTO

Es importante señalar que el proyecto original del gobierno, que llegó al Senado el 29 de septiembre de 2021 ya había contado con cambios relevantes en esa Cámara antes de llegar a Diputados, que le hizo nuevos retoques y obligó a la segunda revisión en la Cámara de origen. Aquellas modificaciones fueron acordadas entre los senadores del oficialismo y la oposición con los colaboradores del gobernador y recibieron una aprobación unanimidad. Para los dos bloques del justicialismo (el que en encabeza Traferri de San Lorenzo y el que preside Alcides Calvo del departamento Castellanos) semejante nivel de consenso merecía una charla previa con los radicales, antes de convidar al ministro Agosto con una reunión. La idea era que el hombre que maneja las cuentas provinciales compartiera un almuerzo con los justicialistas pero se desactivó rápidamente, no por el menú, sino porque podía ser indigesto para los miembros de la UCR. El proyecto oficial prevé un total de 851.018 millones de pesos en recursos y 850.445 millones en gastos para 2022.