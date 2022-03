Teresita Tosco presentó su cuaderno “15 Perros Cuentos”

En la noche de ayer, el Teatro Lasserre se llenó de un público vivaz que deseaba ver a Teresita salir a escena. Entre saludo y saludo, abrazos y reencuentros, se sentaron en los asientos a la espera de que comience la presentación. Las luces, las pantallas que transmitían fotos de niños con perros en brazos, y la música generaron un ambiente propicio para el disfrute, para la escucha atenta y amable.

Sobre el escenario había cuatro mesas con actores alrededor que tenían un propósito: acompañar a Teresita en esta ocasión, desde la amistad, desde lo teatral, lo artístico. Las luces bajaron lentamente y la autora alzó su voz. Aquellos actores interpretaron a algunas de las familias que conforman el cuaderno “15 Perros Cuentos”. Tomaron el lugar de hermanos, rescatistas, parejas que fueron los protagonistas de las historias. Porque si algo tiene este cuaderno, son anécdotas reales; anécdotas que viajaron de boca en boca y llegaron a Teresita quizás por casualidad, quizás por necesidad. Debían ser contadas a través de sus palabras y su humor tan particular que alegró la noche.

Este cuaderno fue primero un deseo y luego un sueño hecho realidad. En el prólogo, Teresita comenta que el Dr. Omar Vecchioli, quien también era rescatista, la incentivó a que los lleve a papel. “Estos trabajos fueron transformados en relato a modo de reconocimiento a los hombres y mujeres rafaelinas involucradas aun hoy, por amor a los animales, para promover las buenas intenciones”. Así, el cuaderno fue editado en la gráfica de este diario, con la convicción de que era necesario que esté en manos de la gente. Aquellos fieles oyentes de Teresita en la radio, ahora también tienen la oportunidad de ser lectores de su obra escrita.

Cabe destacar que Teresita fue una de las primeras mujeres que obtuvieron su espacio en la radio rafaelina. Hace algunas semanas, en el Día Internacional de la Mujer se debatió sobre la importancia de ellas en el ámbito laboral y cómo eso fue mutando a lo largo del tiempo. De este modo, su iniciación temprana abrió paso dejando huellas memorables. Condujo “El ojo de la cerradura”, programa de comentarios sobre sucesos; “¿Qué título le ponemos?”, espacio donde se comentaban trabajos artísticos, situaciones relacionadas con la región. Además fue parte de la famosa Casa de los Tíos, programa de LT28 que salía al aire todos los domingos.

En diálogo con Hugo Borgna para una nota que se publicó hace unos años por este mismo medio, Teresita expresó claramente lo que significan estos cuentos: “Son perros que se transformaron en cuentos porque aparecieron en situaciones que viví hace años junto a un grupo de personas interesadas en rescatar los perros de la calle y con quienes organizamos una agrupación que se llama “El Amparo”. No son cuentos para niños, son para leer en familia con los chicos presentes para que conversen acerca de lo que significa criar una mascota; no un libro sino un cuaderno con espacio para que quien lo lea, niños o adultos hagan su propia ilustración de la anécdota o invente otro final, o lo que se le ocurra. Los “perros cuentos” pertenecen a nuestro lugar en el mundo”.

Estas historias nos trasladan a una realidad cercana y nos invitan a repensar el cuidado de nuestras propias mascotas, encontrándole un sentido aún más importante. Al leerlas recordamos momentos, anécdotas que compartimos. Además, demuestran la necesidad de reflexionar sobre cómo actuar frente a perros en situación de calle, colaborando con los rescatistas, ayudando desde lo mínimo hasta lo máximo; colocar en la vereda recipientes con agua y, en lo posible, comida, llamar a los números disponibles si observamos algún animal herido deambulando, si somos testigos de un accidente o mejor adoptar, dar un paso enorme y comprometido con la causa.

Este cuaderno interactivo, lúdico y real es parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro mundo. Existe la crueldad y la violencia animal, pero también existen aquellas personas que luchan contra aquello, que rescatan y salvan, que fomentan unión, compromiso y responsabilidad. A su vez, Teresita destacó la labor del Quirófano Movil, programa perteneciente a la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Este acerca la posibilidad a los ciudadanos de vacunar y operar a sus mascotas de manera totalmente gratuita, mostrando un avance agigantado.

Antes de concluir la presentación, la autora demostró su afecto a quienes acudieron al evento; salieron del teatro contentos, reflexionando sobre lo sucedido, pensando en ella como una gran promotora de avances y cambios.