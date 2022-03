Comienza una nueva fecha

Aldosivi y Patronato, ambos de campañas irregulares, intentarán reafirmar la levantada hoy en Mar del Plata, por la jornada Interzonal en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 16:00 en el estadio José María Minella, será controlado por el árbitro Jorge Baliño, quien tendrá como jueces de línea a Eduardo Lucero y Marcelo Bistocco, y el mismo irá televisado por la señal de cable TNT Sports.

En otro encuentro, Tigre buscará volver al triunfo frente a un golpeado Platense y así mantenerse en zona de clasificación. El encuentro se jugará desde las 19:15 en el estadio José Dellagiovanna, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez (Julio Fernández y Javier Uziga serán sus asistentes), y contará con la televisación de FOX Sports Premium.

Por último, en el cierre de la jornada Barracas Central, que viene en levantada, intentará reafirmar su buen momento frente al duro Sarmiento de Junín, de buen certamen. El encuentro se jugará desde las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo con Germán Delfino como juez principal, quien estará asistido por Diego Romero y Adrián Delbarba, y el mismo contará con la televisación de FOX Sports Premium.



EL RESTO DE LA FECHA

Sábado 19/03: 14hs Lanús vs Banfield, 16.15hs San Lorenzo vs Huracán, 18.30hs Colón vs Unión, 20.45hs Independiente vs Racing. Domingo 20/03: 14hs Rosario Central vs Newell's, 16.15hs Gimnasia vs Estudiantes, 19hs River vs Boca. Lunes 21/03: 19.15hs Defensa y Justicia vs Arsenal, 21.30hs Argentinos vs Vélez. Martes 22/03: 19.15hs Atlético Tucumán vs Central Córdoba, 21.30hs Talleres vs Godoy Cruz.