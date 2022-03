Se viene un nuevo superclásico

Mientras el técnico de River, Marcelo Gallardo, evalúa hacer un cambio e incluir en la media cancha a Agustín Palavecino en lugar del uruguayo Nicolás De la Cruz, el técnico de Boca, Sebastián Battaglia, alzó su guardia contra los arbitrajes. "Apoyo la designación de (Darío) Herrera pero no quiero más equivocaciones en contra" señaló el entrenador boquense en su contacto con la prensa en el mediodía del jueves.

En Boca hay sensibilidad a partir de los últimos fallos. Entienden que hubo errores de Diego Abal y de Fernando Echevarría en los dos últimos penales en contra que le cobraron ante Rosario Central y Estudiantes, que ante Independiente, Facundo Tello expulsó mal a Frank Fabra y que debió haberle mostrado la tarjeta roja a Juan Manuel Insaurralde y que Nicolás Lamolina omitió no menos dos expulsiones de jugadores de Huracán en la Bombonera. La Subcomisión de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, el cuerpo técnico y los jugadores ven una mano negra y no quieren que esto se repita el domingo desde las 19 en el Monumental.

"No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen más en contra de Boca. Ya fueron varios errores que pudieron haber cambiado el rumbo de los partidos. El árbitro está bien designado, (Darío) Herrera es el mejor que está para este partido" amplió Battaglia al respecto.

Respecto del equipo, Marcos Rojo formará parte de la zaga central acompañado por el peruano Carlos Zambrano que reemplazará al lesionado Carlos Izquierdoz. Por lo demás, la idea es no tocar casi nada y mantener el mismo equipo que le ganó a Estudiantes en La Plata con Rossi, Advíncula, Zambrano, Rojo y Fabra, Medina, Fernández, Ramírez y Molinas, Villa y Vázquez. "Romero y Benedetto solo jugarán si están al ciento por ciento desde lo físico" aclaró Battaglia. En el mejor de los casos, irán al banco de los suplentes. Pero lo más probable es que observen el partido desde afuera.

En River, la única duda de Gallardo parece centrada en la media cancha donde han crecido las chances de titularidad de Palavecino en reemplazo de De la Cruz. Por lo demás, tampoco habría cambios ya que Héctor Martínez, con una distensión en el ligamento interno rodilla izquierda y Matías Suárez, con una molestia en la rodilla derecha continúan entrenándose diferenciado y la idea del técnico es no apurar su recuperación. Si no hay novedades de último momento, River iniciará el Superclásico con Armani; Rojas, Paulo Díaz, González Pirez y Milton Casco; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Simón, De La Cruz o Palavecino y Barco y Julián Álvarez.