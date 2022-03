Comienza el Preparatorio de Primera

(Por Darío Gutiérrez). - Se levanta el telón para la temporada 2022 de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Este viernes se pondrá en marcha el torneo Preparatorio, en su formato tradicional. Es decir con dos zonas de cuatro equipos que jugarán todos contra todos a dos ruedas, y luego de los play offs del cual intervendrán todos, quedarán los cuatro clasificados para el Súper 4.

Todos los partidos se iniciarán a las 21.30. Por la Zona A jugarán Libertad vs. Ben Hur (Mario Buffa y Braian Padilla los árbitros) en el Hogar de los Tigres, y en el estadio Centenario, 9 de Julio vs. Argentino Quilmes (Ariel Aicardi y Maximiliano Merlo). En cuanto a la Zona B, Unión de Sunchales recibirá a Atlético de Rafaela (Marcos Macagno y Guillermo Theler), mientras que en el Carlos Colucci, Independiente será anfitrión de Peñarol (Fernando Capolungo y Matías Walter).



PANORAMA

En una recorrida por los equipos en la previa del arranque, algunos movieron bastante sus planteles, mientras que otros muy poco.

Independiente será uno de los clubes que seguirá encarando la temporada con los jugadores del club, tratando de seguir dándole rodaje a los chicos de la cantera. Inclusive, el entrenador Walter Storani no podrá contar con dos elementos que tuvo en 2021, ya que por decisiones personales no estarán Lorenzo Turco, que había sido un buen aporte en el juego interior, y Lucas Corrado.

La misma decisión en cuanto al proyecto continuó tomando 9 de Julio, con el entrenador Jorge Chiabotto. Será el mismo equipo con muchos U18, que terminó jugando el año pasado, sin Pablo Grosso que se encuentra disputando el Federal en El Ceibo de San Francisco.

Atlético de Rafaela tendrá el debut de un nuevo ciclo con Javier Maretto como técnico, también con la gran parte de integrantes del plantel de la institución. Esta semana tuvo la buena noticia de la reincorporación del base Valentín Vazquez y el pivot Manuel Dalmazzo, que culminaron el fin de semana pasado la participación con Brown en la Liga Provincial. Juan Cruz Bertero tiene otra temporada en el equipo de San Vicente. En la Crema se sumó Cortese, un jugador proveniente de Morteros.

Ben Hur modificó bastante el plantel que estuvo jugando la Liga Provincial. De los jugadores mayores solamente continúan Francisco Serrano, Francisco Marczyk y Darío Burkett. Como incorporaciones para el entrenador Andrés Mandrille estarán los bases Juan Segovia (Santa Silvina, Chaco) y Marcos Riberi (Libertad de Villa Trinidad); el ala pivot Diego Torres (Caza y Pesca de Villa Carlos Paz) y el alero Norlis Dobler (ex 9 de Julio y Peñarol). En los próximos días tiene previsto sumarse Agustín Barbey, otro jugador interno del Club que en los últimos años no había jugado oficialmente.

Argentino Quilmes varió sustancialmente el equipo en relación al año pasado. El DT Gustavo Casazza cuenta como refuerzos con los perimetrales Martín Rocchia (ex Independiente y Ben Hur), Franco Albornoz (ex 9 de Julio) y Lucas Valler (ex Independiente); y los internos Diego Ponce y José Mariotta (ex Ben Hur).

En cuanto a los equipos de Rafaela, finalmente Peñarol sumó al experimentado pívot Lucas Carranza (ex Ben Hur), a Valentín López (ex Ben Hur), Julián Mauti (volvió al Club tras no jugar el año pasado), Martín Weppler y Gino Dellavita, dos jóvenes que retomaron la actividad como libres en el equipo dirigido por Matías Rojas.

Por el lado de los sunchalenses, como es tradicional apostarán a sus jóvenes valores para tratar de seguir peleando el título. El año pasado los dos se repartieron los campeonatos y finalmente Unión fue el que ganó el Absoluto.

Libertad anunció esta semana que reclutó a los dominicanos Kevin Mateo y Luis Upia Linarez, quienes seguramente serán parte del torneo una vez que estén habilitados. El entrenador este año será Guillermo Kenig y el plantel superior contará con la presencia de Mariano Ceruti (42 años) que continuará una temporada más defendiendo los colores amarillo y negro.

En Unión, la escuadra de Rodrigo Juárez mantuvo ritmo de competencia hasta hace pocas semanas por su participación en la Liga Provincial, con lo cual intentará aprovecharlo en esta primera parte de la temporada.