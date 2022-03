Actividad de nuestras embajadoras

Las embajadoras del básquet rafaelino en Europa tuvieron actividad entre semana. Con 18 puntos y 9 rebotes (23 de valoración), Candela Gentinetta fue el punto más alto en el rendimiento el miércoles para una nueva victoria del Benfica. El equipo de Lisboa derrotó al Quinta Dos Lombos por 71 a 49, en un partido correspondiente a la fecha 12 del torneo Nacional de Portugal. La rafaelina continúa su positivo presente en el popular elenco de la capital portuguesa, reciente ganador de la Copa de Portugal y cómodo líder invicto de la Liga con 42 puntos.

El domingo venidero enfrentará a Esgueira.



CON ALTIBAJOS

El Estudiantes de Meli Gretter transita una temporada irregular en la Liga Femenina de primera división española. El miércoles no pudo con el Durán Maquinaria Ensino, que se impuso por 70 a 60.

Al elenco madrileño no le alcanzaron los 9 puntos de la base rafaelina (más 4 rebotes y 1 asistencia en 33 minutos en cancha). Estudiantes había entrado ganando por 2 puntos el último cuarto, pero no pudo sostener el triunfo. Ahora el equipo de Meli tiene un récord de 11-13 y la pelea por el playoff sigue abierta, pero esta derrota lo complica.

La próxima cita, el domingo en la capital española se enfrentará contra otro de los equipos que están en esa lucha: Kutxabank Araski.