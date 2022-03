¿Sala o clase?

Las salas de musculación fueron el motor de arranque para los gimnasios y la manera de presentación de un comercio deportivo sin techo por descubrir, ya que todavía sigue desarrollándose en su conjunción de actividades y usos múltiples. Si el enfoque es comercial la diferencia entre antes y ahora solo es en la suma de actividades tanto afín como opuesta, por detallar…, bailar y levantar pesas como deporte, citando al powerlifting/ baile, como medida. El powerlifter puede bailar y, la bailarina puede ser asidua en los trabajos de levantamiento.

Antes era difícil encontrar una persona que levante pesas. Si de halterofilia nos situamos debemos ir a Rivadavia Junior en la ciudad capital y encontrar al gordo Burtovoy como representante argentino. Ya en el levantamiento de potencia la escuela era más amplia y quien suscribe es uno de los que levantó ese estandarte. Pero la realidad concreta entre el antes y el ahora, era que todos mirábamos al gimnasio como un sinónimo de culturismo, otro deporte que me sumo como pocos y no tan pocos en nuestra ciudad. Lo concreto es que la sala de musculación era de trabajos controlados y grupos musculares divididos en su rutina, con el aporte de fabricar tantos atletas como ahora, hasta me animo a decirles en primera persona…, aún más atletas de elite.

Hoy el abanico es amplio y todavía no se abrió por completo. Para mí, todos necesitamos de los trabajos controlados de un gimnasio en sala, para que ese desarrollo se vuelque a una mejor performance. Las clases son excelentes pero le falta el brazo indispensable de las salas de musculación. No es hacer un paralelo entre una y otra sino detallar que van de la mano. No es un antes versus ahora. Es explicar que ahora es más completo y debemos sacarle ese jugo hasta la última gota. Una necesita de la otra y las potencia.

Espero puedan atender a su cuerpo como motor, y fijarse objetivos como destino. Hoy las rutas son mejores y los caminos mejorados y más cortos. Está en ustedes en la elección, no de uno u otro, sino en el complemento de ambas actividades por separado. Solo resta concretar un cronograma de trabajo para el año 2022 y nada más.

Espero ser útil y les sirva mi recomendación. Hasta la próxima.