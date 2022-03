Arbitros para el TRL

El pasado fin de semana comenzó el Torneo Regional del Litoral para Primera División, y este sábado será el turno de Segunda (el torneo en el cual participará CRAR) y Tercera División. En tal sentido se dieron a conocer las designaciones arbitrales.

El partido debut que sostendrá el Círculo Rafaelino en Ibarlucea frente a Logaritmo mañana a las 16 será arbitrado por Carlos Perrone (Unión Rosarina). La Reserva a las 14.15 tendrá el contralor de Rodolfo Laurido, y la Pre-Reserva a las 12.45 por parte de Maximiliano Cumini.

Los demás designados en los encuentros principales de esta categoría son: Alma Juniors de Esperanza vs Tilcara de Paraná, Fabián Prats; Los Caranchos de Rosario vs. La Salle de Santa Fe, Pablo Belén; y Universitario de Santa Fe vs. Jockey de Venado Tuerto, Ulises Ruiz.