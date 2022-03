Concejo: tres proyectos aprobados, repudio al cierre de exportaciones y llamado a la paz

La primera actividad legislativa fue la aprobación sobre tablas de un Decreto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) designando Veedores para la renovación de autoridades de las Vecinales de la ciudad en las que habrá elecciones. Esos barrios son: Martín Güemes, Martín Fierro, Barranquitas, Villa Dominga, Italia, 9 de Julio, Belgrano, Los Nogales, Mosconi, Villa del Parque, Villa Podio, Amancay, Monseñor Zazpe, Virgen del Rosario y 2 de Abril.

A su vez, el Cuerpo legislativo designo a los ediles Germán Bottero y Martín Racca para completar la Comisión de Apoyo, Seguimiento y Evaluación del acto eleccionario, que ya tiene como integrantes a Marcelo Lombardo (Jefe de Gabinete) y Jorge Muriel (secretario de Gobierno

El segundo tema abordado y aprobado fue la autorización al Departamento Ejecutivo para que pueda a “ceder el uso y goce del escenario móvil a Gobiernos Municipales y Comunales del departamento Castellanos, así como también instituciones de bien público y actores privados de la Ciudad de Rafaela”, quedando “exceptuados de la presente ordenanza los partidos políticos".

Por la misma Norma se crea un “fondo solidario y rotativo con el objetivo de colaborar en el desarrollo de artistas y expresiones culturales”.

También hubo acuerdo unánime una iniciativa del concejal Lisandro Mársico, por la que se solicita “al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, para que proceda a habilitar un espacio que lleve a cabo gestiones ante la Inspección General de Personas Jurídicas, relacionadas a la autorización, fiscalización, funcionamiento, aprobación de estatutos, reformas, determinación de disolución y liquidación de entidades, como ser, sociedades, asociaciones civiles y fundaciones”

El edil recordó que este servicio se prestó desde el Nodo Rafaela, pero este organismo cesó en sus funciones y ahora solo se puede realizar en la capital provincial.

También fue aprobado otro proyecto del demócrata progresista que solicita al DEM que, a través de las áreas que correspondan, se proceda a: fortalecer los conocimientos en los conductores de minibuses sobre la legislación existente en los diferentes niveles de estado, referente al transporte de las personas con discapacidad y sus acompañantes”.

Motivó esta iniciativa el caso, de un chofer que no permitió subir a una persona con discapacidad por no esta acompañada.

Al respecto Mársico acotó que van surgiendo resoluciones ministeriales y Decretos a nivel Nacional sobre inclusión y la discapacidad como la Resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (N° 512 del año 2018), “que dispone que será la persona con discapacidad la que decida si hace uso o no del denominado ‘apoyo’ o acompañante, respetándose de ese modo su autodeterminación”.



RECHAZO UNÁNIME

A continuación se acordó tratar sobre tablas dos proyectos de Declaración ingresados fuera de término y ambos tuvieron aprobación unánime

En el primero, iniciativa del Bloque de Juntos por el Cambio, expresa que “el Cuerpo manifiesta su “más absoluto repudio por el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja recientemente anunciado por el Gobierno nacional”.

Quien tomó la palabra para argumentar el proyecto fue Ceferino Mondino, y argumentó: “nos parece atinado sumar la voz del Concejo a las expresiones que ya tuvieron tantas instituciones ligadas al campo y a la agro-industria teniendo en cuenta como afecta a localidades como la nuestra este tipo de medidas

Estas medidas que ya fueron tomadas hace años atrás y no dieron resultados, sino todo lo contrario, no afectan solo al campo sino también a las distintas industrias ligadas al sector

“Creemos que este tipo de medidas es de corte netamente recaudatoria. Esta lógica que tiene el Gobierno nacional, que es sacarle a los sectores más rentables para que derrame en los que menos tienen es solo una expresión de deseo

Leonardo Viotti respaldó lo dicho por su par al indicar que “cada medida mal tomada a nivel nacional repercute directamente sobre las fuentes de trabajo y sobre la economía de un país que ya viene golpeado. Se sigue errado en la toma de decisiones y en lugar de favorecer a los sectores que más producen y aportan se toman medidas en contra”.

Por el lado del oficialismo, Juan Senn fue tajante al expresar que “claramente este no es el camino para el crecimiento porque necesitamos que del ingreso de dólares para que se puedan generar empleo genuino y de calidad. Esto lo tomo de las declaraciones que han hecho el Gobernador Perotti y el diputado Roberto Mirabella, en las que defienden la provincia”.

A la hora de su ponencia, Mársico apuntó que “el aporte que 63,4% de la renta va al Estado. Y la soja es el 67,9%”, para luego disparar que “en este Estado devorador impositivo en el que estamos metidos con esta alta carga tributaria es muy difícil poder producir y salir adelante, pero no solamente el campo porque la industria, los comerciantes, las PyMes lo sufren también. Es como que vamos a contramano de lo que un país debe imponerse como objetivo para su desarrollo de su producción

“Errores hubo de todos, pero este Gobierno tiene un ensañamiento hacia los productores viene desde aquella 125 cuando perdieron la elección. Eso está a la vista”, cerró.



POR LA PAZ

Desde distintas aristas, pero todos confluyendo en el reclamo de ponerle fin urgentemente a este conflicto armado, y todos los que se intentan resolver de manera violenta y haciendo hincapié en las miles de víctimas inocentes que dejan como consecuencia, los ediles rafaelinos apoyaron sin fisuras una Resolución llamando “a un alto al fuego de inmediato e instamos a una urgente solución pacífica del conflicto”

En tanto que en otro punto se expresa: el respaldo al pueblo ucraniano y rechazamos este ataque innecesario que sigue costando vidas, generando consecuencias humanitarias catastróficas y sufrimiento”.



FUNCIONARIOS AL CONCEJO

Esta mañana, los concejales recibirán la visita de varios integrantes del Gabinete municipal que fueron convocados para informar sobre distintas inquietudes que se plantearon en el Cuerpo legislativo fundamentalmente en cuestiones relacionadas con loteos y planes de vivienda.

La semana anterior La Opinión informó sobre las quejas formuladas por la oposición a partir de la demorada concurrencia de los funcionarios al requerimiento de los ediles.

La ronda comenzará a las 10.30 con la llegada del director del Instituto Municipal de la Vivienda, Marcelo Riberi

La siguiente reunión se con el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, para aclarar cuestiones vinculadas a la urbanización Plaza Grande

Finalmente, se hará presente el Fiscal Municipal Daniel Fruttero, para abordar lo relacionado con el loteo Barrio Belgrano.

Los funcionarios y el Fiscal estarán acompañados por el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo.