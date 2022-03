El Gobierno prepara su plan contra la inflación

En el marco de la "guerra" contra la inflación que llevará adelante el Gobierno nacional, tal como lo anticipó el presidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada ultiman por estas horas los detalles del plan que se presentará este viernes desde la provincia de Tucumán y advierten que se aplicarán "todas las medidas que hagan falta".

"Puede haber anuncio de medidas y de acuerdos. Se puso como fecha el próximo viernes porque hay una cantidad de negociaciones que tienen como ultimátum este jueves", precisó a NA una fuente con acceso al despacho presidencial.

En ese marco, indicó que "todos los ministros están llevando adelante las negociaciones de sus áreas, pero tiene como límite este jueves".

"Como siempre, la intención es llegar a acuerdos, pero en esta situación no tenemos mucho margen. Entre la situación interna y la internacional…Hay acuerdos o se avanzan con esas otras medidas", advirtieron desde la Casa Rosada.

Con la lucha contra la inflación como "principal prioridad" del Ejecutivo, luego de que se consiga la aprobación del proyecto de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso, Alberto Fernández realizará el próximo lunes una convocatoria para acordar precios y salarios.

Al encabezar una reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario en la Casa Rosada, el Presidente les confirmó a la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA que los convocará la próxima semana para dialogar.

"El Presidente nos planteó que el lunes va a hacer una convocatoria para empezar a conversar toda esta situación y encontrar un tránsito hacia la formalización de acuerdos que permitan en nuestro país ir bajando el proceso inflacionario", enfatizó el triunviro de la CGT Héctor Daer.

En declaraciones a los medios acreditados en la Casa de Gobierno, entre ellos NA, el sindicalista precisó: "No discutimos pautas para el lunes. Salió del propio Presidente que nos iba a llamar para convocarnos y empezar a conversar estos temas".

Además, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja celebró la convocatoria del jefe de Estado para dialogar, y dijo estar "convencido de trabajar en conjunto " para "enfrentar estos problemas globales y darle previsibilidad al país".

"Esta convocatoria del Presidente la esperamos con mucho interés para poder dialogar, construir y para ir removiendo los obstáculos que hicieron durante décadas crónicas a la inflación", puntualizó Funes de Rioja.

Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Hugo Yasky manifestó que "el Presidente anunció su voluntad de hablar con cada uno de los referentes del empresariado y de las centrales" que forman parte del Consejo del Salario y admitió que "la preocupación es contener el aumento de los precios".

En medio de la tensión interna con el kirchnerismo, Alberto Fernández viajará este jueves a la provincia de Salta para participar del acto de entrega de la vivienda y el crédito 40 mil de la gestión, junto al gobernador local Gustavo Sáenz.

Luego, partirá rumbo a la provincia de Tucumán donde el Presidente y su comitiva pasarán la noche. En tanto, este viernes se realizará por la mañana la entrega de 100 patrulleros, actividad que el jefe de Estado compartirá con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

"En algún momento antes de volver a Buenos Aires realizará el anuncio de las medidas, quizás al mediodía", confió a Noticias Argentina una fuente que formará parte de la comitiva que acompañará a Alberto Fernández.

Según supo NA, el diseño del paquete contra la inflación está a cargo de los ministerios Martí Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Julián Domínguez (Agricultura), además del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

Las medidas analizadas van desde la ampliación del programa Precios Cuidados y fijar precios máximos para artículos de primera necesidad hasta la creación de un fideicomiso para subsidiar el precio local de la harina, entre otras opciones en estudio.

"Tenemos un problema con los comercios de cercanía. Los supermercados, según el último índice de inflación, están respetando los Precios Cuidados pero los comercios de cercanía no", reflexionaron desde el entorno presidencial.

Además, ponderaron el trabajo realizado por el equipo económico desde que asumió el Presidente en diciembre de 2019: "Estamos trabajando sobre el tema de la inflación desde hace dos años, no es que el viernes empezamos a trabajar sobre la inflación".

Respecto de la posibilidad de que se realice una suba en las retenciones, subrayaron: "Hay cosas que por más de que Juntos por el Cambio intente agitarlas no existen. La idea de poner retenciones a la producción de trigo...No le significaría nada al Estado porque ya vendió toda la cosecha. Eso nunca estuvo en discusión".

"No es excusa, pero lo que nos dicen todos los que saben es que la situación internacional es grave. Si la guerra en Ucrania no termina la semana que viene, vamos a vivir una economía mundial que desconocemos", advirtieron desde la Casa de Gobierno. (NA)