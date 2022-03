Sesiona el Senado por el acuerdo con el FMI

La Cámara alta, presidida por Cristina Fernández de Kirchner, sesionará este jueves a partir de las 14 para darle tratamiento al proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda existente con el Fondo Monetario Internacional, que viene con media sanción de Diputados y se descuenta una aprobación por amplio margen.

Luego de mantener el misterio en las últimas horas, el interbloque de senadores nacionales de Juntos por el Cambio se reunió ayer para terminar de definir la estrategia que llevarán hoy al recinto. El jefe del interbloque, Alfredo Cornejo, juntó a todos los integrantes del espacio en su despacho de la Cámara alta y de ese encuentro salió la confirmación de que este jueves le darán al oficialismo el acompañamiento para que pueda sesionar para tratar el acuerdo.

Sucede que, sin los dos tercios de los votos que garantiza Juntos por el Cambio, el Frente de Todos iba a tener que esperar hasta el próximo martes -cuando se cumplirán siete días de la firma del dictamen- para poder discutir el tema en el recinto. Ahora, con la confirmación de la oposición, el Gobierno Nacional podrá debatir el tema hoy en la sesión.



FMI CONTRA RELOJ

Urgido por el reloj, el FMI deberá reunirse inmediatamente después que el Congreso Nacional sancione la Ley de Endeudamiento para evitar que el próximo lunes la Argentina caiga en default con el organismo. Es que ese día opera un vencimiento de U$S 958.498.750 y de acuerdo a las regla del FMI no podrá estar impago al momento de la discusión de un programa de asistencia. Al día siguiente, vencen otros U$S 1.849.677.776, acumulando un total de U$S 2.808 millones.

El Senado Nacional se dispone a tratar la iniciativa que tiene media sanción de Diputados y será clave la hora de la aprobación para que el texto llegue en tiempo y forma al despacho de Kristalina Georgieva. Luego queda la discusión del Directorio pero se descuenta que la iniciativa será avalada. El board ya cuenta con el texto que de manera informal le elevó el staff del organismo que trabajó con el gobierno argentino en la confección del Programa de Facilidades Extendidas.