Se cumplen 30 años del atentado contra la Embajada de Israel

Eran las 14.50 del 17 de marzo de 1992 cuando un coche bomba impactó contra la Embajada de Israel en la Argentina, marcando un antes y un después para la historia del terrorismo en la región. Tristemente, ese día será recordado para siempre como el primer atentado atribuido al fundamentalismo islámico en Latinoamérica.

Además, ese día se convirtió en la primera vez que el país sentía en carne propia un ataque por odio religioso, algo que se repetiría dos años más tarde en la sede de la AMIA.

Para los 22 muertos y 242 heridos que dejó el episodio no hubo justicia hasta el momento, tres décadas después. De hecho, el atentado también dejó al descubierto las falencias del sistema de Justicia y las investigaciones, que no han dado con ninguno de los responsables.

La investigación sigue abierta, pero según la consulta de expedientes de la Corte Suprema no registra movimientos desde 2015 , cuando se dispusieron las capturas internacionales del libanés Hussein Mohamad Ibrahim Suleiman y del colombiano Samuel Salman El Reda Reda, ambas vigentes aún en Interpol.

La pesquisa se orientó también hacia el sirio Imad Mughniyah, un jefe militar de la organización considerada terrorista por Estados Unidos Hezbollah. Pero había muerto en Damasco siete años antes.

Para recordar esta fecha, la Embajada de Israel realizará hoy un acto en conmemoración del 30° aniversario en la misma esquina donde se ubicaba la delegación diplomática: Arroyo y Suipacha. La ceremonia se iniciará con el sonido de la sirena a las 14.50, hora exacta en la que ocurrió el atentado.