Tras una ajustada votación, los docentes aceptaron la propuesta

En una reñida votación, los docentes nucleados en AMSAFE aceptaron este miércoles la propuesta de aumento salarial del 46% a pagar en cuatro tramos que ofreció el gobierno provincial para destrabar la paritaria, conflicto que incluyó dos paros de 48 horas en las primeras semanas de clases.

Por 16.222 votos a favor (51,5%) contra 15.307 en contra (48,5%), un total de 31.529 maestros de la provincia aceptaron la moción puesta en discusión en las 19 departamentales, con fuertes rechazos en los departamentos más importantes del territorio. Además, se registraron 87 abstenciones, 162 votos en blanco y 12 anulados.

En este caso, en el departamento Castellanos, la resolución fue la siguiente: 534 votos para la Moción 1 (aceptar la propuesta), mientras que la Moción 2 cosechó 1.119 votos (rechazar la propuesta con un paro de 48 horas los días 17 y 18 de marzo y otra medida de fuerza de 48 horas los días 22 y 23 de marzo, ).

En tanto, en Rosario y San Lorenzo, la moción de "aceptar" solo tuvo 2.696 votos del total de 8741, mientras que la opción más votada fue la de hacer dos paros de 48 horas, que se llevó 5601 votos.

Cabe destacar que en el último encuentro paritario, el gobierno provincial le ofertó a los docentes un aumento del 46%, una propuesta similar a la que fue aceptada por los gremios estatales de ATE y UPCN, luego del amplio rechazo a la oferta inicial estipulada en el 41,7%. Además, en el caso de los maestros, puso sobre la mesa una suma extra de 6 mil pesos por única vez por material didáctico. En rigor, la propuesta se compone de la siguiente manera: un 22% a pagar con los salarios de marzo y tres tramos de 8% cada uno en mayo, agosto y septiembre, a lo que se suma una cláusula de revisión.

La semana pasada, los trabajadores nucleados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aceptaron esa misma propuesta del 46% en cuatro tramos, al igual que los trabajadores municipales. Según el último informe realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, un maestro de grado con diez años de antigüedad alcanza los $72 mil y se ubica en el sexto mejor salario en el ránking que lidera Tierra del Fuego con $84 mil. Después le siguen San Luis ($ 79 mil), Salta ($ 77 mil), La Pampa ($ 77 mil) y Neuquén ($ 76 mil).



EN "ALERTA Y

MOVILIZACIÓN"

En tanto, desde AMSAFE aclararon que continúan en estado de “alerta y movilización” y reclaman una revisión permanente. "Es una votación donde se impone la aceptación, pero donde también hay muchos votos de rechazo. Ambas mociones; tanto la de la aceptación como la de rechazo exigen la resolución de algunas problemáticas y mencionó la de infraestructuras fundamentalmente las obras de gas. Tenemos una cantidad de escuelas particularmente en Rosario y en Santa Fe donde no tienen gas a pesar de que las clases comenzaron el día 2 y nosotros lo venimos sosteniendo", expresó Sonia Alesso, la dirigente de AMSAFE. "Tenemos escuelas superpobladas en el nivel secundario y hay problemas con respecto a las condiciones de los edificios escolares. El gobierno tiene que resolver, porque ha sido planteado así en la en la asamblea, el tema de los cargos de adultos que el gobierno quería cerrar de la misma manera que los compañeros y compañeras destitularizados. Se tiene que armar una comisión para resolver eso así que brevemente consignarles el resultado de la de la Asamblea Provincial y decirles que seguimos discutiendo las exigencias al gobierno que tiene que resolver en forma urgente", evaluó Alesso. Por último, concluyó la sindicalista: "Se sigue manifestando fuertemente el malestar porque es una una pizarra dividida donde se impone la aceptación pero que creo que demuestra también en ambas mociones los temas que siguen pendientes y que son exigencias al Gobierno y al Ministerio de Educación para resolver con urgencia".



EXIGENCIAS

En tanto, desde el gremio se emitió un comunicado, luego de la aceptación de la propuesta, con las siguientes exigencias: cumplimiento efectivo del acta paritaria; mayor presupuesto para educación; aumento de los montos de las asignaciones familiares; aumento de los montos de comedores y copas de leche; resolución inmediata de la situación de Equipos Territoriales de Convivencia, EEMPA 1330 y Formación Profesional, respetando el proceso de titularización; garantizar el alta urgente como titulares a los docentes de las Orquestas infanto-juveniles que participaron del concurso de titularización; eliminación del impuesto a las ganancias del salario docente. El salario no es ganancia; creación de cargos y horas cátedras en secundaria; mayor presupuesto para infraestructura; resolución inmediata de los problemática de IAPOS; cese de la política de ajuste en la modalidad de adultos; resolución de los problemas boleto educativo gratuito y boleto educativo rural y realizar seguimiento permanente del salario.



TAMBIÉN SADOP

Por su parte, la misma decisión fue tomada por Sadop. "Ajustadamente hemos decidido aceptar la propuesta, con varias sugerencias" explicó Pedro Bayúgar, secretario general del sindicato. "Muchas de esas sugerencias coincidentes en vigilar la relación inflación-salario. Entendemos que hay que vigilar eso de manera que si la revisión debe adelantarse, hay que pedirlo a través de negociación o medidas de fuerza" advirtió Bayúgar.



HOY, LOS DE SALUD

En tanto, luego de la presentación de una oferta del 46 % de aumento a docentes, el lunes se reanudó la paritaria de salud en Santa Fe con la misma propuesta de recomposición salarial y hoy los trabajadores de la salud decidirán si la aceptan o no. El Gobierno provincial destacó que la propuesta incluye una “mejora sustancial en los adicionales específicos” que cobran agentes de este sector público.