6 nuevos contagios

Luego de no haberse registrado casos el martes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó anoche 6 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que totaliza 24.822 desde el inicio de la pandemia, de los cuales 26 se encuentran activos, 41 son los vecinos aislados hasta el momento y 24.452 los recuperados. En tanto, por 13º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestra ciudad, que suma 344 decesos, mientras que el Hospital "Jaime Ferré", desde hace algunas semanas, no registra pacientes Covid-19 positivos internados.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó este miércoles otros 161 positivos en el territorio santafesino, que acumula 735.562, al tiempo que en las últimas 24 horas se anunciaron la muerte de 10 personas por Covid para llegar a las 9.087 víctimas fatales. Rosario reportó 98 afectados y la ciudad de Santa Fe 17, entre las más afectadas. Del total de casos informados desde el comienzo de la pandemia, 62.025 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico, 672.383 por laboratorio y 1.154 por autotest. Por su parte, en la provincia hay 3.654 pacientes activos, 722.821 son los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 7.836.287 vacunas de las 7.843.291 dosis que recibió Santa Fe.

Por último, un total de 4.681 nuevos contagios de coronavirus y 39 muertes a causa de la enfermedad fueron reportados ayer en todo el país, a contramano de lo que sucede en otras partes del mundo, donde se comprueba un aumento en los casos diarios. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, se realizaron 47.676 testeos, con una tasa de positividad del 9,81%, por debajo del 10% que recomienda la OMS para considerar que la pandemia está controlada. Con los números informados, ascendió a 8.985.836 el total de infectados desde el inicio del brote de Covid-19 en la Argentina, dos años atrás, y a 127.334 los fallecidos. Por otro lado, 67.243 personas siguen con la enfermedad en curso, mientras que 8.791.259 ya se recuperaron, en tanto que 741 pacientes con coronavirus permanecen internados en UTI.