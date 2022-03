Riesgo de crisis alimentaria

La distribución de los recursos en el planeta exhibe en enorme desequilibrio que tiene un en extremo a unos pocos multimillonarios que pueden tener, entre otras cosas, un yate valuado en 600 millones de euros, y en el otro a millones de personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. En este escenario de desigualdad, la ONU y otras organizaciones a escala global coinciden en advertir que el mundo se asoma a una crisis alimentaria sin precedentes ante la incertidumbre climática, los efectos de la pandemia de Covid y ahora de la guerra provocada por Rusia al invadir Ucrania.La perspectiva de que el comercio de cereales del Mar Negro se vea permanentemente afectado, o que regiones enteras no puedan cultivarse, supone un riesgo alto. Las llanuras rusas y ucranianas representan el 7% de la producción mundial, son el 24% de las exportaciones de cereales. Por un lado Ucrania no podrá recoger la cosecha y Rusia está sometida a sanciones. Algo que afectará a los más desfavorecidos como explicó el secretario general de la ONU Antonio Guterres, al señalar que los precios de los alimentos, el combustible y los fertilizantes se están disparando y las cadenas de suministro se están interrumpiendo. El funcionario consideró que los costos y retrasos en el transporte de los productos importados, cuando están disponibles, alcanzan niveles récord, lo que afecta a todos pero en especial a los más pobres y siembra las semillas de la inestabilidad política y el malestar en todo el mundo. Ese descontento ya tiene sus primeras fotos. En Sudán, miles de personas protestaron en la capital y en otras ciudades contra el rápido deterioro de las condiciones de vida, incluida una fuerte subida del precio del pan. Por caso, el principal alimento de la mayoría de los sudaneses, subió más de un 40%.De acuerdo a datos de Naciones Unidas, cerca de 811 millones de personas pasan hambre en el mundo. Además, cerca del 12 por ciento de la población mundial se ha visto afectada por la inseguridad alimentaria de forma grave a lo largo de 2020, una cifra que supone un aumento de 118 millones de personas respecto a 2019. Estas cifras confirman un retroceso en la lucha contra el hambre y ponen de manifiesto que alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 establecido por la ONU queda fuera del alcance de cara a 2030.En este contexto, crece la cantidad de organizaciones que insisten en la necesidad de aumentar la inversión en el tratamiento de la desnutrición por parte de gobiernos de todo el mundo. La crisis climática, representada por la inestabilidad y los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías, huracanes o inundaciones, es uno de los principales factores determinantes del aumento del hambre en el mundo, ya que tiene un impacto directo en los medios de vida de las poblaciones. El informe de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo constata que el hambre sigue aumentando por quinto año consecutivo.El Fondo Monetario Internacional también advirtió que el conflicto armado en Europa pone en peligro la seguridad alimentaria mundial. El año pasado, el crecimiento de Ucrania fue del 3,2%, impulsado por la demanda interna y las exportaciones. Pero desde la invasión del país por parte del ejército ruso el 24 de febrero, la economía ucraniana ha cambiado radicalmente.Además de las dolorosas pérdidas humanas y económicas, el FMI está preocupado por las consecuencias en todo el mundo. En menos de tres semanas de conflicto, los precios de la energía y de las materias primas, incluyendo las agrícolas, se han disparado. Para una materia prima agrícola como el trigo, los efectos podrían ser aún más dramáticos, advierte la institución multilateral con sede en Washington.Desde la ONU hicieron un llamado para hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambruna y el colapso del sistema alimentario mundial.