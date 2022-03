“En la segunda etapa de la remodelación del microcentro habrá que dialogar con los frentistas”

El presidente de Paseo del Centro, Gabriel Faber, evaluó como muy positiva la refuncionalización del microcentro y la etapa que actualmente se está ejecutando y dijo: “La importancia de la obra es fundamental, porque los canteros ya estaban viejos, obsoletos, el mobiliario estaba arruinado y sí bien la diagramación clásica estaba y entiendo a quienes defienden el modelo anterior, considero que este modelo es más moderno, más pensando en una Rafaela para adelante, con otros circuitos de transitabilidad, con otras subidas y bajadas. La verdad es que me parece que está muy linda en la estética esta transformación”.

Faber, contó que “tiene más superficie verde que lo anterior y más allá de lo que muchos piensan y algunas cosas que he leído por ahí en las redes sociales donde hay mucha confusión respecto a esto, los modelos planteados tienen más verde que lo anterior, con lo cual creo que en el marco de la remodelación integral del microcentro qué es donde a Paseo del Centro más le interesa, lo importante es que empezó a avanzar el primero de los canteros con muchas dificultades y el segundo un poco más ágil”.

“Hoy (por ayer) estuve con la gente que está trabajando en la obra y dijeron que en no más de 15 días estarían terminando este segundo cantero, después habría que plantarlo al mobiliario urbano que va todo junto. Vamos a tener unos canteros hermosos”, señaló el titular de Paseo del Centro.



ETAPA DE DIÁLOGO

CON FRENTISTAS

Gabriel Faber explicó que cuando esté finalizado el segundo cantero, “llegará la segunda etapa de la remodelación que tiene que ver con hablar con los frentistas, para que ellos tomen conciencia de que tienen también que hacer su aporte con las veredas que están intransitables directamente”.

En cuanto a los beneficios que esta obra que está en plena ejecución beneficiará a los comerciantes, el dirigente aseguró que “a medida que aumenta la estética, la transitabilidad, la gente tiene lugares para sentarse y disfrutar, con lo cual nos beneficia directamente”. Y agregó: Los ciudadanos van a poder caminar sin tener que mirar para abajo para no doblarse un tobillo en la vereda cómo sucede hoy, entonces va a mirar nuestras vidrieras. Por eso, toda esta transformación tiene vinculación directa e indirecta”.

“El microcentro de la ciudad es la tarjeta postal de la ciudad, enmarcado entre una plaza, la jefatura, el viejo mercado. Todo le da un marco a un cuadro que es estrictamente comercial, tal como sucede en todas las ciudades donde las avenidas principales son todas comerciales; y si mejor están urbanísticamente y arquitectónicamente, mejor está el comercio”, manifestó Faber.

Respecto al diálogo con los frentistas del microcentro, indicó que “hablé con algunos a título personal, y están dispuestos a avanzar en tanto y en cuanto los números que se estén manejando sean números acordes a la obra que se va a hacer. Siempre que interviene el Estado, provincial, municipal o nacional, aparece la sospecha de sobreprecios y demás cuestiones, por eso debemos buscar la mayor transparencia posible y por eso creo que van a aceptar contribuir”, afirmó.