En Rafaela, las entidades productivas también alzaron la voz contra el Gobierno

El cierre de exportaciones de harina y aceite de soja generó un cimbronazo de alto impacto en el sector. La comunicación desde el Ministerio de Agricultura, realizada el domingo pasado, fue el disparador para una escalada de rechazos y críticas que los sectores productivos, en forma unánime, decidieron efectuar.

Entidades agropecuarias, cámaras agroindustriales e instituciones bursátiles, salieron al cruce de una medida que tiene un fin meramente recaudatorio para las arcas oficiales, pero con daños colaterales muy fuertes. Todos coinciden en la necesidad de fomentar la generación de valor agregado, como sucede prácticamente en la mayoría de los países productores de alimentos. Sin embargo, la jugada del Gobierno se contrapone con ello. “Desalientan la industrialización, provocando la primarización de la actividad”, remarcan los empresarios.

En nuestra ciudad, las entidades más representativas de la producción también se expidieron de manera contundente. En diálogo con el programa radial ADN Rural, el presidente del CCIRR Diego Castro se mostró “preocupado” ante la medida. “No estamos de acuerdo porque entendemos que afectan a la producción y la inversión. En nuestra región tenemos muchísimas industrias relacionadas con el sector agroindustrial que pueden padecer los efectos negativos de esta situación”.

Para el gerente de Remonda Castro, el Gobierno “debería pensar en medidas para alentar a la producción de las materias primas derivadas del campo”. Y agregó: “no suman estas decisiones, es un retroceso y es una pena que se apele a esto porque no puede ser que siempre la única salida sea una mayor presión impositiva”

Y reflexionó: “en este momento en donde el campo está en un buen momento, tracciona y aporta muchos millones de dólares a la economía del país, es innecesario este tipo de medidas”.



“LO SENTIMOS COMO UNA TRAICIÓN”

La Sociedad Rural de Rafaela (SRR) también fustigó el accionar del Gobierno en detrimento del sector y le apuntó a los funcionarios que recientemente, la semana pasada en Expoagro, derrocharon elogios hacia el campo y negaron medidas que finalmente se conocieron.

Al respecto, la presidente de la entidad ruralista indicó: “escuchamos decir al Ministro de Agricultura de la Nación y otras autoridades nacionales que no subirían las retenciones y que se apoyaría el desarrollo productivo e iniciamos la semana con la noticia sobre el cierre de las exportaciones de aceite y harina de soja. Contrariamente a lo que expresan, toman esta decisión que no condice en nada con sus afirmaciones”. Y aseguró: “una medida sin argumentos sólidos, arbitraria e inconducente”.

Desde la SRR utilizaron también un término que por estas horas genera cada vez más adhesiones. “Ya no es una preocupación, sinceramente lo sentimos como una traición”, expresó Bessone.

De todas maneras, decidió destacar que a nivel provincial se ha manifestado “claramente” la importante de incentivar la industrialización del principal clúster agroindustrial del mundo, para agregar valor, generar empleos y lograr inversiones.

“Entender cuál es el verdadero motor de la economía que sostiene a todos los ciudadanos, principalmente al Estado, posibilita tomar decisiones acertadas y adecuadas al contexto”, expresó. Y exigió: “basta de dividir para reinar”.