“Preocupa, pero no sorprende”

El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y secretario de CARSFE, Ignacio Mántaras, manifestó su rechazo a la medida impulsada por el Gobierno nacional, pero reconoció que no lo tomó por sorpresa. “Se levantan todos los días viendo cómo perjudicar al campo", expresó el dirigente y también reconoció que “se hace difícil dialogar con personas que no cumplen la palabra".

En su cuenta de Twitter, Mántaras escribió un mensaje con claros destinatarios: “nadie puede hacerse el sorprendido, ni un Gobernador que es socio político del kirchnerismo, ni los muchachos del Consejo Agroindustrial Argentino, coautores de un proyecto de ley que no contempla la baja de los derechos de exportación”.

La posición del presidente ruralista está en la misma sintonía que CARSFE, entidad que agrupa a todas las asociaciones rurales de la provincia, que también fue muy crítica del Gobierno y solicitó a Omar Perotti una defensa más férrea.

"Exigimos a nuestro Gobernador la defensa expresa y concreta, con actos, de los intereses de los santafesinos, y asimismo exigimos a nuestros legisladores nacionales que los derechos de exportación sean tratados en dicho ámbito, el Congreso de la Nación, para desterrar para siempre la voracidad discrecional de los gobiernos de turno”.

Luego de advertir que campo santafesino “no está dispuesto a soportar otro atropello por parte de autoridades que menosprecian a la ruralidad y al interior del país, desde CARSFE señalaron que “avanzan con medidas que generan perjuicios a la producción, al empleo, a las inversiones y a la generación de divisas, que tanto necesitamos como país”.