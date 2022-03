“Buscamos un equilibrio provincial y para eso necesitamos inversiones en el centro norte”

La Bolsa de Comercio de Santa Fe presentó esta semana proyectos estratégicos para la capital provincial y su área metropolitana, pero contemplando también obras importantes en todo el centro norte santafesino. El “mapa” elaborado tiene como objetivo mostrar una fotografía de la visión que ostenta la institución sobre las prioridades a tener en cuenta para el desarrollo de toda la región como nodo logístico.

El conjunto de obras es extenso, siendo distinto el grado de avance o desarrollo en cada una de ellas. En este sentido hay trabajos que fueron ejecutados y se encuentran en plena utilización, y otros en ejecución. También hay otro grupo de obras que recién se encuentra en proceso de elaboración los proyectos y/o estudios de factibilidad. Cabe destacar que los trabajos incorporados son de la órbita nacional y/o provincial.

La Opinión dialogó con el presidente de la BCSF, el escribano Martín Vigo Lamas, para conocer más detalles de una iniciativa ambiciosa que todavía es muy incipiente. “Se trata de un trabajo que hemos comandado desde del Centro de Estudios y Servicios para relevar cuáles son las necesidades, teniendo como punto estratégico Santa Fe y, como nodo logístico, cuáles resultan obras prioritarias para darle una impronta a la región en función de lo que necesita el sector productivo”.

Y agregó: “son obras de trascendencia, fundamentalmente el tema hidrovía, el ferrocarril hacia el norte y el circunvalar, la conversión de la Ruta 11 en autovía, un gasoducto metropolitano, la nueva terminal multipropósito. Son muchas obras que hemos relevado y que son necesarias para lograr un crecimiento sostenido”.

Al ser consultado sobre plazos de ejecución e inversión, teniendo en cuenta que inevitablemente se debe contar con fondos provinciales y nacionales, Vigo Lamas reconoció que desde la institución tienen una mirada “técnica” y realizan un relevamiento del impacto económico, “pero todavía no tenemos una cifra”. De todas maneras, aclaró: “siempre pensamos a largo plazo y somos conscientes que todas las obras juntas no se pueden hacer, pero para todas aquellas que comiencen, nosotros haremos un seguimiento para que no se discontinúen y finalicen, para que no queden olvidadas o se abandonen en el camino”.

Por último, analizó el desarrollo territorial contemplando las regiones de la provincia y entendiendo que existe un “sur muy desarrollado” porque “logísticamente Rosario está perfectamente ubicada como nodo portuario y hacia allí se dirigen las inversiones”. Por eso, expresó: “nosotros bregamos por el equilibrio provincial, con un centro norte que tiene su producción y su propia impronta, que se dedica y produce mucho, pero necesitamos que la provincia se desarrolle de forma completa”. Y añadió: “tenemos que tratar que se radiquen inversiones (tal vez de otro tipo) en el centro norte para alcanzar ese equilibrio que pretendemos”.



NUEVA TERMINAL MULTIPROPÓSITO

Entre los proyectos elaborados figura la Nueva Terminal Multipropósito (NTM) del Puerto Santa Fe sobre la vera del Río Paraná – km 584.

La ubicación utilizada para la Nueva Terminal Multipropósito del Puerto de Santa Fe corresponde a lo indicado por el estudio realizado por el Consorcio de Integración Regional (COINRE), y finalizado en noviembre de 2007:

“Luego de realizar el análisis de la factibilidad técnica y legal y de un proceso de consulta de los diferentes actores involucrados, las autoridades provinciales seleccionaron como más conveniente la Alternativa Sur (PG) (…)”. Esta alternativa fue ratificada por el decreto provincial N° 2291 del 26 de septiembre de 2006, firmado por el Gobernador Jorge Obeid. También corresponde a la ubicación utilizada para la elaboración de los pliegos de licitación pública nacional e internacional, años 2012 y 2015.

En la opinión de los expertos, resulta imprescindible asegurar un calado inicial no menor a 36 pies a Puerto General San Martín / Timbúes y 28/30 pies a Santa Fe, estableciendo un cronograma de profundización progresiva conforme las necesidades del sistema, que resulten sustentables tanto económica como ambientalmente.



NUEVO ENLACE VIAL SANTA FE - PARANÁ

La consultora a cargo del estudio de prefactibilidad de la obra fue ATEC y seleccionó una traza como posible: saliendo de la ciudad de Paraná a la altura de Toma Vieja, cruza el Río Paraná, tomando la vía de la Ruta Nacional N°168 hasta cruzar el Río Colastiné. Luego continúa el camino con traza propia, en forma paralela al Río Colastiné, llegando hasta el Canal de Acceso, el cual se proyecta atravesar con un puente.

A partir de allí el camino continúa paralelo al canal de acceso alejándose hacia el sur antes de cruzar el Riacho Santa Fe, donde se proyecta la construcción de otro puente. El acceso a la ciudad de Santa Fe es a través de la Circunvalación Sur.

Existe otra opción, la cual el Gobierno de la provincia de Santa Fe manifestó en su momento proyectar para una segunda etapa de la vinculación, que consiste en: saliendo de la ciudad de Paraná a la altura de Toma Vieja, cruza el Río Paraná, y con traza propia continúa la vinculación al norte de la Ruta Nacional N°168, para encontrarse con la misma antes del paso por el Río Colastiné. Luego continúa de la misma forma que la vinculación descripta anteriormente.

Es importante que al proceso de licitación de la Nueva Terminal Multipropósito se incorpore la evaluación de la construcción de dicha conexión vial. Cabe destacar que la construcción del enlace vial Santa Fe-Paraná en la ubicación seleccionada reduce la inversión necesaria en conexión vial para la NTM. Esta conexión, de acuerdo al pliego de licitación de 2015, comprendía un tramo total aproximado de 9km.