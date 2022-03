El Gobierno amenaza con volver a cerrar las exportaciones de carne

Tanto del Ministerio de Agricultura de la Nación y como de la Secretaría de Comercio Interior, advirtieron a los exportadores y firmantes del acuerdo de “cortes cuidados”, que si no cumplen con el convenio, no podrán exportar y se someterán a la ley de Abastecimiento.

Con una inflación anualizada del 52% y un arranque de año que en sólo dos meses ya supera el 8% en el Índice de Precios al Consumidor, y considerando que solo en febrero la carne aumentó 11% al mostrador, era de suponer que los forzados acuerdos de precios firmados no iban a resistir mucho tiempo. Lo que nadie estimaba es que dure tan poco el famoso convenio de “los siete cortes populares” que el Consorcio de Exportadores ABC (los frigoríficos más grandes del país) y el Gobierno anunciaron con bombos y platillos a principios de año.

Esta semana se filtró a la prensa que varios de los frigoríficos que abastecen a las grandes cadenas de supermercados iban a bajarse del convenio a partir de la semana que viene, dado su imposibilidad de seguir acoplándose a precios que están por debajo de los costos de faena, en un contexto de escasez y caída de las exportaciones, que ya no compensa la ecuación. Así lo confirmó una alta fuente del ABC: “ya le anunciamos a las cadenas un inminente cese en la provisión de los cortes que integran el programa".



UN ACUERDO TIRADO DE LOS PELOS

Vale recordar que los exportadores, a condición de seguir activos en el mercado externo, están obligados a inyectar mensualmente 6.000 toneladas en canales masivos, con los siete cortes de vacunos que no se pueden enviar al exterior; a saber, tira de asado ($699), vacío ($749), matambre ($779), falda ($449), tapa de asado ($639), nalga ($799) y paleta ($649). En tanto los grandes supermercados se hacen cargo de subsidiar otras 6.000 tn para el convenio, totalizando 12.000 tn mensuales.

Dicho acuerdo, que se terminó de diagramar a fines de 2021, entró en vigencia en enero con el compromiso de mantenerse hasta fin de año, y en febrero se consensuó con la Secretaría de Comercio Interior que se realizarían revisiones trimestrales a lo largo del año, cuya primera instancia ocurriría en abril, cuando se les autorizaría un aumento de precios a razón del 2% mensual.



LA LEY Y EL GARROTE

Al llegar este rumor de ruptura al Gobierno, desde la Secretaría que conduce el implacable Roberto Feletti, rápidamente llegó la primera advertencia oficial. En una nota firmada por el funcionario dirigida al presidente del ABC, Mario Ravettino, se comunicó: “Atento a la decisión unilateral, intempestiva e irrazonable que implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de la Ley N° 20.680 (Ley de Abastecimiento) y acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario; se lo intima a mantener el adecuado cumplimiento del abastecimiento de los cortes de carnes referidos a los precios oportunamente establecidos bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo”.

En la nota, Comercio Interior les dio plazo hasta el viernes para que los 25 frigoríficos firmantes eleven “un informe sobre las ventas de los cortes del programa Cortes Cuidados realizadas en el mes de febrero".

Por su parte, ayer se precipitó una reunión urgente en Agricultura, entre Domínguez y Ravettino, de la cual sólo se conoció la declaración del ministro a su término, que preocupó mucho a toda la cadena cárnica.

En su red social de Twitter, reprodujo el mensaje que le transmitió a los exportadores: “Quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne; tomé esta decisión en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas".

La espada de Damocles se cierne nuevamente sobre el Consorcio ABC y en términos generales amenaza a toda la cadena, porque ya se sabe cuál es el efecto que produjo el año pasado el cierre de las exportaciones. Por otra parte, desde las entidades ruralistas salieron a repudiar este tipo de declaraciones intimidatorias que el Gobierno manifiesta habitualmente, afirmando que a lo largo de la historia, estos acuerdos nunca funcionaron ni dieron resultados positivos.