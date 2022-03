Prisión preventiva a una joven como coautora de doble crimen

A partir de las 11 de la mañana de ayer, y por espacio de casi cuatro horas, se llevó adelante en la sala 2 de los Tribunales penales rafaelinos, una audiencia de medidas cautelares oral y pública, donde se determinó el camino procesal que a partir de ayer deberá recorrer Erika Florencia Gómez alias "Kika", una joven mujer de 20 años de edad, domiciliada en Mar del Plata que estuvo de visita en Rafaela en diciembre pasado, y que se encontraba prófuga por tener participación en la causa de la banda o asociación ilícita para cometer crímenes liderada por Evelio "Yiyo" Ramallo: causa que ahora ya tiene 12 detenidos con prisión preventiva sin plazos.

Presidió la audiencia la jueza Cristina Fortunato, representando al Ministerio Público de la Acusación las fiscales Dras. Gabriela Lema y Fabiana Bertero; y por la defensa técnica de Erika Gómez, el defensor público Dr. Carlos María Flores.



UN MARCO

GENERAL

A modo de referencia general sobre la imputada, de modo atípico, ésta pidió hacer uso de la palabra al comienzo y al final de la audiencia.

Antes del comienzo del debate esbozó una coartada diciendo que, "Tamara S.L. usaba mi celular porque ella vendió el suyo", y "cuando pasó eso (el doble crimen) yo estaba drogada y Tamara S.L. me mandó comprar droga porque yo no tenía plata", dijo. Recordemos que Tamara S.L. alias "Gringa Jara" -otra de las imputadas- se encuentra prófuga de la Justicia con pedido de captura a nivel nacional en estos momentos.

Erika Gómez -alias "Kika"- según el defensor Flores, "desde los 12 años vive en Mar del Plata. No es de Rafaela, y estuvo de visita con sus tíos cuando sucedieron los hechos [imputados]. La nuestra es una ciudad que no conoce", agregó.

Erika Florencia Gómez llegó a esta audiencia imputada de "asociación ilícita en calidad de miembro en carácter de coautora (arts. 210 y 45 del Código Penal)". Y "homicidio doloso calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego (Art. 80 inc. 3 y 6 y 41 bis y del Código Penal) en carácter de coautora (Art. 45 del Código Penal).

Sobre esta última imputación a Erika se la acusa de haber "emboscado a las víctimas, convocándolas a la plaza del Barrio Italia sita en Destefani y Edison de Rafaela, dónde las hizo permanecer mediante engaño - a través de mensajes de whatsapp-, a fin de lograr su cometido y darles muerte", lo cual finalmente fue concretado por dos motociclistas aún no identificados -sicarios-, que dieron muerte a los dos individuos rafaelinos.

En la audiencia de la víspera se ventiló que el móvil del doble crimen presuntamente instigado por Evelio Horacio Ramallo alias 'Yiyo', como jefe de una asociación ilícita, fue según explicó la fiscal Bertero, "un ajuste de cuentas de Ramallo porque una de las víctimas se quedó con droga que no era suya".

Cabe destacar que para los delitos endilgados a Gómez -agregó Bertero- le corresponde una pena en expectativa de prisión perpetua.



LA AUDIENCIA

Al comienzo de su exposición en la audiencia, la fiscal Gabriela Lema adelantó que tanto ella como la fiscal Bertero solicitarían la prisión preventiva de la imputada.

Lema pasó luego a relatar como operaba la banda diciendo que "el dinero que tenía Ramallo era para matar gente [...] Según las pericias y testimonios daba las órdenes a las organizadoras de la asociación, y cometía hechos violentos como homicidios que determinaba desde la prisión".

"Además del narcotráfico -continuó- se dedicaba a cometer actos violentos valiéndose de sicarios que usualmente son menores de edad provenientes de Rosario; como los casos de Tomás L., Kevin C. y Laureano A. Justamente del celular de este último salió el 'modus operandi' de la asociación", dijo la fiscal. "Se emboscaba a las víctimas con un entregador", resumió.



EL ROL DE LA

IMPUTADA

Según describieron las fiscales, "el rol de Erika G. dentro de la organización es que era 'entregadora' y miembro de la asociación, en vinculación directa con Tamara S.L. y los sicarios".

De las escuchas telefónicas surge además que, "Erika G. integraba la organización funcionando en tareas de logística varias, en conjunto con Tamara S.L. y otros. También se prestaba para hechos violentos colaborando con los sicarios", señalaron las fiscales.

"El hecho imputado en particular a Erika G. -continuaron- es el homicidio de dos personas en carácter de coautora". Repasando las evidencias, en la misma línea, agregaron que, "queda probado que Erika G. convocaba a las víctimas al lugar para que sean ejecutadas. A pesar de que ella borraba los mensajes de whatsapp, Ramallo era instigador y Erika G. coautora", cerraron.



RESOLUCION

JUDICIAL

Luego de casi cuatro horas de debate, llegó el momento de resolver de la jueza Fortunato, quien antes hizo algunas apreciaciones al respecto.

Más allá de la coartada esbozada por Erika G. al inicio de la audiencia de que Tamara S.L. era quien usaba el teléfono celular de donde salen las pruebas y escuchas, Fortunato sostuvo que, "Erika G. usó el teléfono [...] El rol de Gómez fue vital. Hay concurso premeditado de dos o más personas, los mensajes venían del día anterior [...] Se dan en el marco de una asociación ilícita. Gómez es alguien cuyo aporte fue determinante" en la organización dijo la jueza.

En razón del largo debate en la audiencia y de sopesar las abundantes pruebas existentes, finalmente la jueza Cristina Fortunato resolvió dictar "prisión preventiva de Erika Gómez solicitando al Servicio Penitenciario informe el lugar de alojamiento y se tenga en cuenta que tiene un hijo menor de edad en Mar del Plata y que cursa un embarazo de dos meses", dando por concluida la audiencia.