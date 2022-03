Talleres aplastó a Güemes

SALTA, 17 (NA). - Talleres de Córdoba aplastó 4 a 0 a Atlético Güemes de Santiago del Estero, que milita en la Primera Nacional, en el estadio Padre E. Martearena de Salta para avanzar a los 16avos. de final de la Copa Argentina, donde se medirá con Chaco For Ever.

El ex delantero de River Federico Girotti fue el encargado de darle la ventaja al conjunto cordobés a los 18 minutos de la etapa inicial, mientras que Diego Valoyes estiró la diferencia con un golazo a los 43 para irse con mayor tranquilidad al descanso.

Ya en el complemento se acentuó la superioridad de Talleres, que hizo valer el dominio y al minuto anotó el tercero con un remate de media distancia de Juan Cruz Esquivel, al tiempo que Girotti apareció nuevamente a los 8 para decretar el aplastante 4 a 0 sobre el equipo santiagueño, que sufrió la expulsión de Nicolás Juárez a los 19 minutos de ese período.

Con este resultado, la "T", dirigida en forma interina por Javier Gandolfi, jugará en 16avos. de final frente a Chaco For Ever, también de la segunda categoría del fútbol argentino, que viene de dar el batacazo y dejar en el camino a Arsenal de Sarandí.



Talleres 4 - Atlético Güemes (SdE) 0



Estadio: Padre E. Martearena (Salta).

Árbitro: Nazareno Arasa.



Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Rafael Pérez, Enzo Díaz, Ángelo Martino; Rodrigo Villagra, Juan Méndez, Héctor Fértoli, Juan Cruz Esquivel, Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Javier Gandolfi.



Atlético Güemes (SdE): Juan Mendonca; Lautaro Arregui, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Gabriel Lazarte, Tomás Assennato, Nicolás Juárez, Luis Jerez Silva, Marcos Fernández; Gabriel Jara y Muriel Orlando. DT: Pablo Martel.



Goles en el primer tiempo: 18m Girotti (T); 43m Valoyes (T).

Goles en el segundo tiempo: 1m Esquivel (T); 8m Girotti (T).



Cambios en el segundo tiempo: 11m Sebastián Benega por Fernández (AG), Claudio Salto por Orlando (AG) y Nicolás Retamar por Jara (AG); 13m Enzo López por Assennato (AG); 15m Matías Godoy por Valoyes (T); 16m Fernando Juárez por Méndez (T); 29m Christian Oliva por Villagra (T).

Incidencias en el segundo tiempo: 19m expulsado Juárez (AG).