Djokovic será admitido en el torneo de Roland Garros

BUENOS AIRES, 17 (NA). - Las autoridades de Roland Garros avisaron ayer que "nada se opone" a la participación del serbio Novak Djokovic en el torneo parisino, a pesar de su negativa para vacunarse contra el coronavirus, aunque advirtieron que la decisión final excede a los organizadores del certamen que tiene como escenario a la capital de Francia.

"Nada se opone al retorno de Djokovic", aseguró Amelie Mauresmo, la nueva directora de Roland Garros, en la conferencia de prensa de presentación del torneo, y añadió: "En cualquier caso, habrá la mejor representación posible".

No obstante, dado que el serbio se niega a vacunarse contra el coronavirus, el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, señaló: "No depende de nosotros. Hay un virus que circula, estamos atentos, prudentes con lo que pasa desde hace dos años. El Gobierno tomó medidas y nosotros no estamos al margen, por ahora pensamos todos que las cosas van bien".

El deportista serbio, ganador de veinte torneos Grand Slam aclaró que no se considera un "antivacunas" sino que defiende que "cada persona sea quien decida sobre su cuerpo", por lo que remarcó que está dispuesto a perderse Roland Garros si le exigen vacunarse contra el Covid-19, como sucedió en el Abierto de Australia.

En la última edición del torneo, el 13 de junio de 2021, el tenista serbio logró imponerse en la final ante el griego Stefanos Tsitsipas, luego de remontar una desventaja de dos sets, para conseguir su décimo noveno título de Grand Slam, con parciales de 6-7 (6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.