Dos ex tenistas que lucharán por Ucrania

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex tenista Andriy Medvedev, finalista de Roland Garros en 1999 y quien llegó al cuarto puesto del ránking ATP, se unió a las tropas ucranianas en Kiev para resistir la invasión rusa.

La guerra entre Rusia y Ucrania tiene miles de historias detrás que todos los días conmocionan al mundo y desde el 24 de febrero, cuando empezó la invasión, muchos civiles se quedaron en su tierra para luchar contra el ejército de Vladimir Putin.

Medvedev perdió la final de Roland Garros contra André Agassi y en 1994 llegó a ser el N°4 del mundo.

Pero, aunque cueste creerlo, Medvedev no es el único deportista profesional que está en alguna ciudad de Ucrania junto a las tropas. En Kiev se encuentran el alcalde y ex boxeador Vitali Klitschko, su hermano Wladimir Klitschko.

Medvedev logró 11 títulos en el circuito profesional, destacándose tres Masters 1.000 de Hamburgo en 1994, 1995 y 1997, un Masters 1.000 de Montecarlo en 1994 y el Torneo Conde de Godó de Barcelona de 1993.



TAMBIÉN DOLGOPOLOV

Otro ex tenista, Alex Dolgopolov, anunció su regreso a Ucrania para unirse a las tropas de su país con el objetivo de combatir la invasión rusa.

Dolgopolov, que en su carrera ganó tres títulos de la ATP y llegó a ser número 13 del mundo, utilizó sus redes sociales para dar la noticia.

"La guerra me sorprendió en Turquía, llegué allí un día antes de que comenzara, trayéndome a mi hermana y a mi madre", escribió.

Y relató: "Tomamos algunos chalecos antibalas para nosotros y para el ejército, volamos a Zagreb, compramos todo lo que necesitábamos y manejamos a través de Europa, entramos a Ucrania por Polonia y, al fin, llegamos a Kiev".

"Este es mi hogar y lo defenderemos. ¡Con toda la gente que se quedó aquí! Siento mucho respeto por todos y mucho orgullo por lo unido que está el país bajo tanta presión de un dictador loco", cerró.