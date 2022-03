¿Con invitados en el TN?

"La idea siempre es correr una fecha en Buenos Aires", confirmó Gustavo Der Ohanessian en el aire de Campeones Radio, en el programa de Turismo Nacional que se emite cada miércoles a las 15:00.

Allí, el gerente de Planificación de APAT reconoció el interés por estar con el TN en el "Oscar y Juan Gálvez", en lo que podría ser una fecha especial.

"La idea es correr en Buenos Aires con las dos categorías con pilotos invitados. Si lo logramos será una gran fiesta, con algunas cosas emotivas que tengo pensado, no hay que dejar de lado la historia".

Der Ohanessian recalcó que "no puede no haber una carrera en Buenos Aires, estamos viendo una fecha cercana a fin de año".

Recordemos que la última vez que el Turismo Nacional tuvo una prueba con invitados fue en noviembre de 2017, cuando en Buenos Aires ganó Jonatan Castellano junto a Damián Fineschi. (Fuente: Campeones).