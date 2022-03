Preocupación por los inconvenientes y la demora de la obra de entubado

El comienzo de los trabajos para el entubado de calle Tucumán en el tramo entre Avenida Santa Fe y Brasil fue recibido con gran satisfacción por los residentes de la zona porque dará solución a los padecimientos de larguísima data que ocasiona el gran anegamiento que se produce en el sector ante cada precipitación intensa.



El anhelo de tener una solución comenzó a cristalizarse desde mediados del año anterior cuando el Gobierno provincial llamó a licitación para ejecutar un nuevo entubado dentro de un sistema de escurrimiento hídrico que evitará la acumulación de líquido en toda calle Tucumán desde la Jefatura hacia el norte, una decisión que fue aplaudida y festejada por vecinos.



Luego del proceso licitatorio, las obras fueron adjudicadas a la constructora rafaelina Menara S.A. y los trabajos comenzaron en los días finales de noviembre pasado, pero a poco de andar empezaron a sucederse contratiempos y situaciones angustiantes para los frentistas.



Sin que nadie en el sector deje de reconocer los efectos beneficiosos que tendrá esta obra una vez que esté concluida, lo cierto y concreto es que actualmente son múltiples los trastornos que generan los trabajos, sensación que se agrava al no tener respuestas a las preguntas que los inquietan.



Algunos vecinos y comerciantes indican que realizaron consultas al Municipio y a los responsables de la firma adjudicataria para conocer el tiempo que demandarán los trabajos y la magnitud de los problemas que están encontrando debajo del piso, pero en ningún caso obtuvieron contestaciones técnicas convincentes que los tranquilice.





INTRANQUILIDAD

Las circunstancias que atraviesan los residentes son variadas y van desde el miedo a desmoronamientos que afecten sus viviendas hasta la insostenibilidad de sus actividades de quienes tienen comercios.



Hasta ahora la única explicación que encontraron es que al retirarse el entubado viejo quedaron las veredas “flotando” y las menos afirmadas quedaron descalzadas y comenzaron a caer, lo que llena de zozobra a los residentes de los sectores donde todavía falta desmontar el ducto.



Fundamentalmente, quienes están viviendo mayor desasosiego son los vecinos que viven en la vereda oeste de calle Tucumán debido a los derrumbes que se vienen produciendo en el suelo, que algunos casos ya están a menos de medio metro de la puerta de ingreso a sus casas. Otros manifiestan dudas y ansiedad ante la posibilidad de que el corrimiento de la tierra deje los cimientos en el aire con todo lo que ello implicaría.



Están también los que ya denuncian la aparición de grietas en las paredes del frente y del interior de sus inmuebles.



Lo que es común a todos los damnificados es no saber donde reclamar y si alguien se hará cargo de un resarcimiento por los daños que sufran la estructura de sus viviendas.



La queja común es porque los trabajos vienen muy atrasados al punto que uno de los vecinos disparó: “es de no creer, hicieron media cuadra de entubado en tres meses”.



Los comerciantes son también los grandes perjudicados por la dilación de la obra y algunos ya manifiestan que si no se sale rápidamente de esta situación, irremediablemente deberán bajar sus persianas por la falta de circulación de personas y vehículos. Algunos sostienen que se mantienen en pie por las ventas on line porque a sus locales no ingresan clientes.



Muchos también se quejan que al no poder utilizar sus garajes han tenido que recurrir al pago de cocheras, gasto que no tenían incluido en su presupuesto y que deberán continuar realizando sin saber hasta cuando.



También una vecina se mostró indignada porque se le cayeron los 3 árboles de su vereda con el consiguiente peligro que se deriva, aunque afortunadamente no fueron a dar contra el frente de su casa





PEDIDO INFORMES

Ante este cúmulo de situaciones, los concejales del Bloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Ejecutivo informe los motivos que provocan derrumbes y qué medidas se adoptan para resguardar la integridad de quienes viven o transitan por el lugar. También, por la demora en los trabajos, si está prevista alguna compensación a los comerciantes del sector.



En la Minuta de Comunicación se pide al D.E.M que informe respecto al avance de obra del entubado, y si el mismo se viene ejecutando de acuerdo a los tiempos planificados; se asegure el resguardo de las viviendas particulares ante los desmoronamientos y qué medidas tomaron los responsables de la ejecución de la obra; también si la obra considera costos de daños y perjuicios en viviendas y comercios de la zona, y remarcan la necesidad de contemplar una compensación o asistencia a los comerciantes que ven afectada su actividad