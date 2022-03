Nene de 10 años, llorando, denunció a su madre

Un menor de edad llamado "Leonardo", de 10 años, se hizo presente a las 10.40 del domingo en la Comisaría Seccional 5ª. de San Vicente, diciendo que quería denunciar a su madre Cintia Soledad C., de 35 años, domiciliada en esa ciudad, porque le "había pegado" y "estaba cansado de que lo maltrate", encontrándose el niño angustiado, llorando y abrazándose a las mujeres policías que estaban en la dependencia.

Convocaron así al Equipo de Protección de Derechos de la Municipalidad de San Vicente quienes se encargaron del menor. Examinado por una médica del SAMCo local, esta constató escoriaciones en el omóplato y la espalda, dándose asimismo intervención a la subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.



ANTECEDENTES

El equipo local de la subsecretaría de la Niñez informó sobre reiteradas intervenciones por sospechas de maltrato del menor de parte de su madre en el año 2014, que requirió una internación en el Hospital de Niños de Santa Fe "Dr. Orlando Allassia", con riesgo para su vida ya que presentaba una perforación intestinal, recuperándose luego de seis meses de tratamiento.

Además, obra en esa dependencia otra denuncia por malos tratos de la madre de febrero de 2021 y otra similar del año 2019. Surgió asimismo en una entrevista con una psicóloga del equipo que el niño fue golpeado el domingo por su madre y que el jueves pasado lo hizo con un palo y su padrastro lo defendió.



DETENIDA

Así las cosas, tomó intervención la fiscal de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, Dra. Angela Capitanio, quien ordenó que la madre del niño, Cintia Soledad C. quede en condición de detenida comunicada, y remitida a la Alcaidía de la Unidad Regional V, por el delito calificado provisoriamente como "lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo".

No sólo del niño, sino que también de dos hermanitas se hizo cargo la Subsecretaría de la Niñez -"Leonardo" y sus hermanas menores- ya que las niñas también manifestaron haber sido agredidas con un cinto por su madre.