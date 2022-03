La inflación de febrero fue 4,7% y alcanzó el 52,3% interanual

La inflación de febrero trepó a 4,7% impulsada por una fuerte suba de 7,5% en el precio de los alimentos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundidos ayer. En los primeros dos meses la suba de precios acumuló una variación de 8,8%. Respecto de febrero del año pasado, el incremento es de 52,8%.

Si bien hubo aumentos en todos los rubros que mide el INDEC la suba en alimentos y bebidas impacta ya que supera el pico de 7% que se había registrado en septiembre de 2018, cuando el IPC había avanzado 6,5%. Pero además el dato adicional es que la dinámica de los precios impactó con mayor fuerza en la región metropolitana donde viven más de 15 millones de personas: en esta zona los alimentos aumentaron durante febrero 8,6%.

En el resto del país las variaciones en alimentos y bebidas no alcohólicas fueron las siguientes: Cuyo 7,5%, en la región Pampeana 6,7%, en el Norte 6,3%, y en la Patagonia 6%. Con lo sucedido en febrero la suba de los productos comestibles acumulan un avance de 12,8% en los dos primeros meses del año.

Esta escalada se produjo pese a que el Gobierno intentó frenar la inercia de los últimos meses con la implementación de acuerdos con productores y grandes cadenas de distribución.

El acuerdo con el FMI impone que la inflación de 2022 termine en un rango de entre 38 y 48%, pero el dato de febrero empieza a hacer tambalear esa pauta. El FMI considera un objetivo central el control de la inflación. Ante la inminencia del anuncio por parte del INDEC y el durísimo dato de lo sucedido en alimentos, el presidente Alberto Fernández, anunció que "el viernes comienza la batalla contra la inflación", aumentando la incertidumbre sobre las medidas que se tomarán.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, habían apostado al éxito de los pactos firmados con las empresas productoras, que a la luz de las cifras comunicadas no está dando los resultados obtenidos.

En un comunicado de prensa, el Palacio de Hacienda atribuyó la suba del precio de los alimentos a los efectos de la guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, sin embargo cabe recordar que el conflicto se desató el 24 de febrero.

Por otra parte, los mayores incrementos se observaron en productos que no están vinculados al comercio internacional sino a la dinámica interna: lechuga 72,7%, tomate 40,8%, cebolla 30,8%, huevos 22,5%. Esta dinámica ya venía siendo advertida por consultoras privadas y distintos estudios de centros de consumidores.

El segundo rubro de mayor impacto resultó "Transporte", que registró un incremento de 4,9% en febrero, sumando en el bimestre un alza de 7,8%. En tanto, los gastos en "Salud" sufrieron un ajustes de 3,6%, trepando a 7,9% sumando lo sucedido en enero.

La indumentaria registró un incremento de 3,4% y en dos meses subió 5,9%. Los gastos referidos al mantenimiento del hogar subieron 2,8%, variación menor al resto dado que aún no se computaron los ajustes tarifarios. En cambio todo lo referido a "equipamiento del hogar" tuvo un incremento de 4,4%.



VERDURAS, FRUTAS,

HUEVOS Y CARNE

El Gobierno culpó a la guerra en Europa por la fuerte inflación de los alimentos en febrero, pero la mayoría de los incrementos más importantes se dieron en productos ajenos a la demanda internacional, con excepción de la carne.

Frutas, verduras, huevos y carnes lideraron los aumentos, siendo los más fuertes los de "la ensalada mixta": la lechuga disparó 72,7%, el tomate 40,8%, la cebolla 30,8% y la papa 16,3%, según los datos del INDEC.

En lo que respecta a la frutas, el mayor ajuste se observó en la naranja, que subió 19,8%, mientras que la manzana aumentó 10,9% y la banana 7%. El limón tuvo un incremento de 27%.

En tanto, los huevos aumentaron en febrero 22,5% sosteniendo la tendencia que ya se había dado en el mes anterior.

De acuerdo a los datos oficiales, la carne tuvo aumentos de entre 6,6% y 11,7% según los cortes. Los sustitutos como el pollo o el pescado tuvieron incrementos de 4,8% y 8,3%, respectivamente.

El pan francés tipo flauta subió 7,6% en el mes, lo cual motivo al Gobierno a crear un fideicomiso para intentar frenar el precio de la harina. En tanto, los fideos subieron 4,5%. En lácteos, los aumentos fueron dispares. Mientras la leche fresca en sachet subió 4,6%, la leche en polvo se disparó 15,8%.

La manteca aumentó 5,4%, mientras que los quesos tuvieron variaciones entre 4,8% y 6,6%, según la variedad.

Por su parte, la yerba subió 6,2% y el café 5%. Los productos para el aseo personal variaron entre 5,1% y 8,5%.