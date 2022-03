La UIA pidió devolver impuestos en la compra de alimentos a sectores de menores recursos

La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso al Gobierno una devolución de los impuestos en la compra de alimentos para los sectores de menores recursos y reclamó incentivos fiscales para las pymes. Los reclamos fueron presentados por el presidente de la central empresaria, Daniel Funes de Rioja, en una conferencia de prensa virtual, durante la cual la entidad presentó las "Propuestas UIA para un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo".

Funes de Rioja señaló que en alimentos "hay una política de precios cuidados, donde hay un seguimiento de productos y de empresa por empresa".

"Me imagino que volverán los diálogos y transmitirnos las preocupaciones recíprocas, tanto de los mayores costos que se han generado, como los problemas logísticos, buscando una racionalidad", agregó al respecto.

El titular de la UIA propició "una reducción de la presión fiscal sobre el costos de los alimentos que están en 40% del precio, entre Nación, provincias y municipios, y 50 en bebidas". "Con un sistema más bancarizado, puedan tener una devolución de impuestos los sectores de menores recursos, para enfrentar las fluctuaciones que traen todas estas circunstancias que estamos viviendo", señaló, al referirse a la suba de precios internacionales.

Funes de Rioja, pidió también la aprobación de las leyes que no pudieron tratarse en las sesiones extraordinarias del Congreso, de apoyo al sector industrial. "Hay normas con incentivos, también inspirados en algunas algunas propuestas que hemos hecho y vamos a buscar que todo sector industrial pueda tener incentivos acorde con los factores que desarrollen, como la inversión y el empleo que generen".

Pidió la eliminación del impuesto a los ingresos brutos al sostener que es un gravamen "que tiene un impacto muy nocivo y un efecto domino sobre los precios de los productos". Explicó que la alícuota del 1,5% de ese impuesto puede llegar a significar un aumento del 5 o 6% en productos alimenticios.

El presidente de la UIA pidió también "achicar la informalidad que genera competencia desleal y la razón de supervivencia hay que dársela a todos". Dijo que se necesita "un trato tributario mas justo para que las empresas puedan subsistir y no que la informalidad sea el único camino posible".

"En todo el país hay mas 160 impuestos y la burocracia que ello implica y el tema de las cargas administrativas, en muchos casos son un desaliento y la gente se baja a la informalidad y nosotros deseamos que se sumen", advirtió Funes de Rioja. Señaló que la falta de dólares provocó "estrés en las empresas, pero hemos ido solucionando los problemas y seria injusto decir que no hemos podido resolver los temas que los industriales nos han planteado".

El titular de la central fabril señaló que la propuesta de la UIA "busca afianzar y transformar la recuperación del 2021 en términos de trabajo inversiones y crecimiento".

Agregó que la propuesta industrial persigue ayudar a las pymes exportadoras "para insertarla en el mercado exportador y dar una base aun mayor a la argentina exportadora mucho mas considerable y llegar a tener un volumen y un resultado en divisas que nos permita afrontar deudas y también crecer".