La oposición dura contra el Gobierno por los precios

Referentes de distintos espacios de la oposición salieron ayer duro al cruce del Gobierno Nacional por la inflación, e ironizaron sobre los dichos del presidente Alberto Fernández por haber anunciado que iba a encarar una "guerra" contra la suba de precios.

"La inflación en febrero fue la misma que la de Venezuela en enero. La diferencia de que en acá está subiendo y allá está bajando. La ´guerra´ contra la inflación que propone @alferdez es todo lo contrario a lo necesitamos. Dejar la improvisación y tener un plan es el camino", resaltó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo.

A su turno, la diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal señaló que "en tan solo 2 meses se lleva acumulada más inflación que la de 129 países en 2021". "En febrero, según una de las dos mediciones principales que se utilizan en Venezuela, el índice de precios al consumidor subió 1,7%. Hoy el INDEC anunció para Argentina 4,7%", se quejó Vidal.

Por su parte, el diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert presentó un proyecto para derogar La ley de Abastecimiento con la que el gobierno de Alberto Fernández intenta controlar los precios.

"Es fundamental entender que toda regulación estatal al sistema afecta negativamente al proceso económico. Si quieren luchar contra la inflación, la realidad nos demuestra que este no es el camino. El dato de febrero de 4,7% nos marca una tendencia de que la inflación no se va a detener y puede acelerarse aún más si se mantiene este tipo de políticas económicas", subrayó Espert.

El proyecto exige que se deroguen las leyes 20.680 y sus modificatorias 25.519 y 27.541. En el artículo 2do precisa que "queda terminantemente prohibido al Poder Ejecutivo Nacional, por sí o por intermedio de organismo y/o funcionario alguno, fijar precios y regulaciones complementarias que intenten reglar cualquier actividad económica en el territorio nacional".

"Inflación de 4,7% en febrero, con tendencia a la suba en marzo. Un acumulado de 52,3% en doce meses. Y el Gobierno acaba de descubrir que tiene que enfrentarla. Esperemos que las medidas que se anuncien el viernes no sean noticias del canal Volver. ¿Es mucho pedir sensatez?", señaló, por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales Mario Negri.

A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, indicó: "No se trata de desatar una guerra, sino de tener un plan serio y previsible a corto, mediano y largo plazo para solucionar el problema de la inflación que perjudica a los más pobres y el déficit fiscal que nos impide crecer. Un plan que no castigue a los que quieren invertir".