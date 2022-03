Hoy se pone en marcha la etapa digital del Censo 2022

Luego de dos años de demora, debido a la pandemia de coronavirus, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) empezará este miércoles a poner en marcha el operativo de Censo 2022 de población, con el cual no solo se conocerá la cantidad de habitantes del país -estimada en 46,8 millones de personas-, sino que se podrán obtener datos sobre la condición de las familias.

En ese sentido, se detalló que en la primera fase arrancará la etapa digital, que quedará habilitada a partir de hoy a través del sitio web oficial censo.gob.ar, al cual se podrá acceder hasta el 18 de mayo a las 8 am. Ese fecha será el Día del Censo, declarado feriado nacional, donde las personas censistas visitarán los hogares de Argentina y realizarán entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el Censo digital, así como también solicitarán el comprobante de finalización a quienes hayan preferido autocensarse a través de dicho cuestionario.

"El Censo digital es una herramienta que permite completar el cuestionario censal en línea. La población podrá responder las preguntas del cuestionario censal desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (computadora, tableta o celular). Esta herramienta ahorrará tiempo a la población y a quienes censen", informó el INDEC en su página web.

El organismo destacó que "es la primera vez que se utilizará esta metodología en la Argentina para responder el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas".

El INDEC aclaró que "el resguardo de la información se garantizará mediante un estricto protocolo de seguridad informática que almacenará los datos recolectados en los servidores de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT), bajo técnicas de anonimización, encriptación y gobernanza de los datos (Ley 17.622, Decreto 3.110/70 y Resolución INDEC 181/2020)".

Contestar el censo es obligatorio, pero contestar de manera digital es opcional ya que el Censo 2022 es bimodal (digital y presencial). De todos modos el Indec invita a las personas a participar en el censo no por su obligatoriedad, sino por la importancia que tiene este relevamiento para toda la población.



CÓMO SE ACCEDE AL CENSO DIGITAL

Para acceder se debe seleccionar el botón "Censo digital" que se encuentra en https://censo.gob.ar.

Hay que generar el código único de la vivienda (código alfanumérico de 5 dígitos) ingresando los datos de tu domicilio.

Luego acceder al cuestionario digital y responder todas las preguntas.

Posteriormente, se debe guardar el comprobante de finalización del Censo digital (código alfanumérico de 6 dígitos) para presentar ante la persona censista que visite tu domicilio el Día del Censo, miércoles 18 de mayo.

El cuestionario definitivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 está conformado por 61 preguntas, de las cuales habrá 24 relacionadas con las características de las viviendas y 37 sobre la estructura de la población.

Para este Censo se incorporó una nueva pregunta sobre la identidad de género y se amplió el alcance de la pregunta sobre autorreconocimiento étnico-pueblos indígenas y afrodescendientes.

Algunas organizaciones plantearon si es pertinente a los efectos de los datos estadísticos del Estado la inclusión de preguntas sobre género, como así también que los datos sean anónimos.

Una serie de advertencias vienen realizando diversas organizaciones no gubernamentales y referentes que trabajan con personas con discapacidad en todo el país por la manera en que se registrará a la población con discapacidad el próximo 18 de mayo.

En ese sentido, no habla de discapacidad sino de personas con "dificultad o limitación en el hogar", por lo que algunas organizaciones calificaron los términos como "ambiguos".



RESULTADOS

Al finalizar el Día del Censo se anunciarán los primeros resultados provisorios con el total de las viviendas y de la población por sexo censada durante la jornada. A los 30 días del relevamiento censal se darán a conocer los resultados básicos preliminares. A los 8 y 13 meses del Día del Censo, respectivamente, se difundirán los resultados básicos definitivos y los ampliados definitivos.