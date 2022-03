Los docentes deciden si aceptan la mejora salarial

Los tres gremios docentes que representan a los trabajadores de la educación de Santa Fe decidirán entre este miércoles y el jueves si aceptan o rechazan el último ofrecimiento "mejorado" por parte del gobierno provincial en las paritarias del sector: un 46% en cuatro escalones, el primero de 22% en marzo y los restantes, de 8%, en mayo, junio y septiembre, más un extra de 6 mil pesos para útiles escolares con el sueldo del mes en curso. En el caso de los maestros, de ser aceptada la oferta, también contarían con una suma adicional de seis mil pesos por docente en concepto de "material didáctico" a cobrarse en marzo por única vez. Con los nuevos valores, y sin tener en cuenta la suma de seis mil pesos, el salario de un docente inicial ascendería en marzo a 79 mil pesos, y llegaría a 94 mil en septiembre.

No obstante, ya con la oferta en mano, desde AMSAFE Castellanos se votó este martes por dos mociones: la primera tiene que ver con la aceptación de la propuesta, mientras que la segunda contempla el rechazo, con un plan de acción de 48 horas de paro para este jueves y viernes, la cual se replicará también el próximo martes 22 y miércoles 23, con una Asamblea evaluativa en esta segunda semana. En este sentido, ambas posturas empezaron a ser analizadas y votadas ayer en todas las escuelas del Departamento, en donde el secretario general del sindicato, Adrián Oesquer, le comentó anoche a este Diario que "no tenemos los números finales, pero la tendencia en el departamento es la del rechazo".

Mientras tanto, los docentes de escuelas públicas de La Capital votan entre dos mociones generadas en la asamblea departamental que deliberó el lunes, después de conocerse la propuesta de mejora salarial del gobierno santafesino. Una plantea aceptar la oferta del 46% de incremento a pagar en cuatro tramos; y la otra, rechazarla, y continuar con un plan de lucha que implicaría paros de 48 horas tanto la semana que viene como la siguiente.

Por su parte, en el caso de la departamental Rosario, históricamente más combativa, se plantean cuatro mociones. Una de ellas propone la aceptación de la oferta -cabe mencionar que en asambleas anteriores ni siquiera aparecía esa opción-, y las otras tres, rechazo y plan de lucha. De estas últimas, la primera sugiere paros de 48 horas semanales los días 17 y 18 de marzo y 22 y 23 del mismo mes, más movilizaciones locales y provinciales. Reclama un salario igual a la canasta familiar valuada en 130 mil pesos, y sin escalonamientos. La otra moción de rechazo induce a profundizar, incluso, el plan de lucha con paros semanales de 72 y 96 horas. Y la restante, establece también paros de 48 horas semanales para 16 y 17 de marzo, y para los días 22 y 23/3 con movilizaciones locales y provinciales.

Más allá de estas alternativas diferentes, las autoridades provinciales se manifestaron expectantes, en las últimas horas, de que la propuesta pueda ser aceptada, ya que "mejora a la nacional" puesto que está medio punto arriba, y adelanta un mes el segundo tramo de aumento que el gobierno central plantea para junio. "Ello incide positivamente en el aguinaldo", explicaron. Los dirigentes sindicales, por su parte, se manifestaron prudentes pero valoraron positivamente la propuesta.

De esta manera, tanto en el caso de los docentes públicos como privados, se conocerá si aceptan o rechazan la propuesta este miércoles, donde tiene previsto su congreso provincial el Sadop, y también Amsafe convocó a su asamblea con referentes de los 19 departamentos, que deliberará de manera presencial a partir de la hora 11, mientras que UDA (Unión de Docentes Argentinos), el tercer gremio en masa de afiliados, lo hará mañana y es probable que acepte la oferta. El acta suscripta en el Ministerio de Trabajo este lunes deja en claro que todas las mejoras quedan condicionadas a la aceptación de la oferta. De no ser así, el gobierno podría determinar unilateralmente la mejora por decreto, y hasta descontar los días de paro. Cabe señalar que el ofrecimiento del 46% de aumento, con los mismos tramos aunque sin el adicional, es el mismo que la Provincia cursó al resto de los estatales. En su caso, las representaciones gremiales de UPCN y ATE lo aceptaron.