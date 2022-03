Dengue: 2 de los 4 casos registrados se identifican con el serotipo del brote de 2019

En la ciudad, hasta el momento se reportaron cuatro casos de dengue, todos en el mismo sector del primero, confirmó la doctora Sandra Cappello, quien especificó: “Hasta hoy solamente tenemos cuatro casos de dengue registrados en la ciudad, todos en un mismo radio que es un sector del barrio Central Córdoba y se fueron dando a lo largo de la semana pasada. Se realizaron las acciones de fumigación, que consiste en el bloqueo, en el descacharrado en esa área y el relevamiento de cuadros febriles. Hasta el momento no se registraron nuevos casos ni nuevas consultas”.

“Es importante que toda aquella persona que tenga fiebre, sin síntomas respiratorios, piense en la posibilidad de dengue y haga la consulta inmediata para que se pueda diagnosticar lo antes posible, porque si lo hacemos dentro de los primeros cinco días nosotros tenemos la posibilidad de identificar qué tipo de dengue es, pasada esa fecha podemos saber si tuvo o no la enfermedad pero no el tipo, por eso es importante que la consulta sea precoz”, explicó la profesional.

La Dra. Cappello, señaló que “en el caso de que la persona tenga fiebre, tal vez no mucha, pero sí tos, dolor de garganta y un evidente cuadro respiratorio, por supuesto que en este momento lo primero que hay que descartar es Covid. Igualmente, en el caso de que sea Covid negativo existe la posibilidad de que sea una infección por influenza, ya que es el virus que normalmente circula cuando se inicia la temporada de otoño-invierno”. Y agregó: “En este momento lo que estamos observando, es que hay cuadros de influenza que está circulando con temperaturas no tan bajas”.



LOS TIPOS DE DENGUE

La infectóloga de la ciudad, al ser consultada por la importancia de poder identificar el tipo de dengue, precisó que “en sí el tratamiento es el mismo independientemente del serotipo, pero sirve para la población porque lo que pudimos identificar es que dos de esos cuatro casos registrados en Rafaela se identificó como DEN 1, que es el mismo que circuló en el brote del 2019, los otros continúan en estudio y hace pensar que sean todos el mismo serotipo”.

“Al haberse infectado ya gran parte de la población con DEN 1 no se van a volver a infectar, el tema es que si circula DEN 3 o DEN 4 que nosotros no tuvimos gran circulación de esos serotipos, sí pueden infectar a gran parte de la población”, resaltó.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN

La Dra. Cappello repasó las medidas de prevención y dijo: “Es una época en donde está lloviendo mucho y es el clima apropiado para el desarrollo del mosquito, porque hay mucha humedad y todavía continúa el calor. Es fundamental evitar todos los recipientes en los que se puedan acumular agua y favorezcan la cría del mosquito. En el caso de que salgamos a hacer alguna actividad al aire libre por la plaza, parques, colocarnos como siempre recomendamos repelente; sabemos que entre las 6 y 7 de la mañana y entre las 18 y 19, es cuando por lo general empiezan a picar. Mucha gente dirá que pican durante toda la noche, el tema es que hay muchos tipos de mosquitos, está el zancudo que está todo el tiempo y el Aedes aegypti que tiene un horario para aparecer y picar”.

La doctora, insistió en la importancia de tirar todos los recipientes que puedan acumular agua, para así evitar la cría y reproducción del mosquito de dengue. “Hay mucha gente que junta agua de lluvia para las plantas, y lo ideal es que lo eviten, pero en caso de seguir juntando pueden optar por colocarle larvicidas –que es difícil de conseguir- sino cada tres días se cuela con una tela para sacarles las larvas. Después lo fundamental una vez que colamos ese agua, se mantenga tapada y cerrada con un nylon y un elástico, y algo que lo mantenga oscuro para que no se reproduzcan las larvas”.



CASOS DE INFLUENZA

Cappello, dijo que para diferenciar el tipo de enfermedades, “lo importante es la consulta médica, ya que el dengue tiene síntomas muy parecidos en el inicio pero no presenta síntomas respiratorios, pero entre un cuadro de Covid y uno de influenza, allí si hay síntomas parecidos y son esas personas que muchas veces presentan dolor de garganta, tos, catarro, se hacen un análisis de Covid y les da negativo, probablemente sea influenza. Hay que recordar que el hisopado o estudio para influenza se hace en las unidades Centinela, que son lugares en la provincia para pacientes ambulatorios. En la ciudad de Rafaela, solamente se hace la vigilancia activa de los pacientes internados”, finalizó.