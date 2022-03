Apareció una cepa agresiva en Rosario

La llegada de los primeros frescos en la región conlleva las clásicas gripes que antes del covid se percibían como bronquiolitis y algunos adenovirus, pero este año con la reapertura de la presencialidad total y la escolaridad se adelantó en los tiempos estimados y desde comienzo de marzo hay además una cepa agresiva de Influenza, la Gripe A H3N2. Recomiendan prevenirlas sosteniendo los cuidados de la pandemia: barbijo, ventilación y lavado de manos.

Matías Lahitte, es infectólogo y trabaja en la Mesa de Información de la Secretaría de Salud y precisó al ser consultado que “este virus es esperado de la época, solo que estos dos años no hubo casi casos por la proliferación del covid”, y explicó que “el año pasado ingresó en el Cono Sur, en Chile, Uruguay y Brasil, por lo que es una reintroducción de la cepa en el norte del país con nuevos casos”. Según expresó, se adelantó a la gripe estacional usual así como también a la vacuna que se espera para la primera semana de abril. Todos los internados con cuadros respiratorios y no covid los vigilamos. No tenemos una contabilización de cuantos casos son, pero estamos trabajando articulados con Provincia con su efector centinela, el hospital santafesino “Emilio Corsi”. En diálogo con El Litoral explicó que “era esperable que cuando bajara la incidencia del Covid aparezcan los otros virus que generan adenovirus y bronquiolitis. El cuadro es similar al de covid, comparte las mismas patologías crónicas, y hay que tener más recaudo en la evolución de los menos de dos años y mayores de 65 que pueden tener insuficiencia respiratoria grave”. Finalmente adelantó que para el 1° de abril llegarán las vacunas contra la gripe a los que tienen factores de riesgo, embarazadas, puérperas y edades de riesgo.