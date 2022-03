Cartelera de Jubilados

HABERES MARZO A

PASIVOS DE ANSeS

Desde el miércoles 9 de marzo comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de marzo es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 36.676 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 9 de marzo; en 1 del 10; en 2 del 11; en 3 del 14; en 4 del 15; en 5 del 16; en 6 del 17; en 7 del 18; en 8 del 21 y en 9 del 22 de marzo.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 36.676 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 23 de marzo; en 2 y 3, del 25; en 4 y 5, del 28; en 6 y 7, del 29; y en 8 y 9 del 30 de marzo.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

* El Club de Abuelos de calle Palmieri tiene programado para el próximo sábado 19 de marzo su tradicional cena baile, la cual estará amenizada por el conjunto "Candela" de la ciudad de Esperanza. El menú consistirá en chorizo, mamona al horno, postre helado y trasnoche.

Se recuerda que los asistentes deberán presentar en la entrada el certificado de vacunación anti Covid.



CRÉDITOS ANSeS

Los jubilados y pensionados también podrán acceder a este beneficio: se trata de los créditos ANSeS a través de los cuales se entregan montos que varían desde los $5.000 hasta los $200.000, a elección del titular de la prestación. El plazo de devolución en todos los casos es de 24, 36 o 48 cuotas. Según detalló el organismo previsional, la cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

Los dos requisitos que se deben cumplir para acceder a los créditos:

*Tener menos de 90 años al terminar el crédito.

* Residir en el país.

Además, los titulares deben presentar dos documentos para realizar el trámite de solicitud de crédito:

*DNI

*CBU de cuenta bancaria a nombre del titular

¿Cómo pedir un préstamo ANSES para jubilados?

- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad social.

- Reunir la documentación (DNI y CBU de cuenta bancaria). Además, se debe revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

- Iniciar la solicitud en la plataforma en la sección de Créditos Anses > Solicitar crédito > Jubilaciones y Pensiones.

- Completar y verificar los datos.

- Descargar el comprobante y guardarlo.

¿Cuánto debo del préstamo de ANSeS?

Para consultar cuántas cuotas te quedan del préstamo Anses, seguí los pasos:

- Entrar a anses.gob.ar

- Seleccionar "Mis datos" y confirmar los datos con CUIL y Clave de Seguridad Social

- Hacer click en "Créditos Anses"

- Elegir la opción "monto de mi cuota". El sistema arrojará la cantidad de cuotas descontadas a la fecha, las que aún restan pagar y el total del monto solicitado.