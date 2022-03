Imputaron como coautora de doble homicidio a Erika G.

En la edición gráfica de LA OPINION del viernes último titulábamosen alusión a Erika Florencia Gómez alias "Kika", una joven mujer de 20 años de edad, oriunda de Rafaela y que se encontraba prófuga por tener participación en la causa de la banda o asociación ilícita para cometer crímenes liderada por Evelio "Yiyo" Ramallo: causa que ya tiene 11 detenidos con prisión preventiva sin plazos, dónde Erika G. sería la detenida número 12.Gómez fue hallada por la Policía Bonaerense, detenida la semana pasada en la ciudad de Mar del Plata y extraditada por la Justicia a Rafaela en las últimas horas.La joven mujer contaba con varios pedidos de captura a nivel nacional, y está acusada en carácter de miembro de la asociación ilícita por hechos de suma gravedad; más precisamente por haber participado como coautora en un doble crimen.A las 17:30 de la jornada de ayer, mediante la modalidad remota a través de la plataforma Zoom, se realizó la audiencia imputativa de Erika Florencia Gómez, alias "Kika".En la audiencia virtual que estuvo presidida por la jueza Dra. Cristina Fortunato, participaron por el Ministerio Público de la Acusación local, la fiscal Dra. Fabiana Bertero; y por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el Dr. Carlos María Flores.El primero de ellos el haber tomado parte, en carácter de miembro, en una asociación ilícita que tuvo como objeto la comisión de hechos violentos en el ámbito territorial de la ciudad de Rafaela, en forma habitual y continua, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022. La mujer ocupó el rol de señalar a las víctimas de los hechos violentos cometidos por la organización para que los ejecutores las puedan individualizar.El segundo delito que se le atribuye es, haber participado en carácter de coautora de un homicidio doloso calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego.A Erika G., cuyo último domicilio fue en calle Entre Ríos al 7600 de la ciudad de Mar del Plata, y en los últimos días extraditada a Rafaela, se le imputa de manera particular, el siguiente hecho."Evelio Horacio Ramallo alias 'Yiyo', como jefe de una asociación ilícita, y mediante el pago de una suma de dinero, indujo ó determinó a Erika Florencia Gomez y dos personas más aún no identificadas, para que dieran muerte a dos individuos."Con dicha determinación, el día 21 de diciembre de 2021, en horas de la noche, aproximadamente a las 21:00, Erika Florencia Gomez, actuando en forma conjunta y previo acuerdo con dos varones aún no identificados, emboscó a las víctimas, convocándolas a la plaza del Barrio Italia sita en Destefani y Edison de Rafaela, dónde las hizo permanecer mediante engaño - a través de mensajes de Whatsapp-, a fin de lograr su cometido y darles muerte."Las dos víctimas arribaron al lugar, a bordo del automóvil Fiat Spazio-T de color blanco, haciéndolo por calle Destefani de Norte a Sur. Detrás de ellos, persiguiéndolos, circulaba la motocicleta marca Honda modelo CB1, sin dominio colocado, de color negro, en la que se conducían las dos personas de sexo masculino aún no identificadas."Al llegar a la intersección de Destefani con Edison,-siendo aproximadamente las 22:09, el Fiat Spazio aminoró la marcha y fue alcanzado por la motocicleta Honda CB1. El conductor de la motocicleta se posicionó a la par del Fiat Spazio, por el lado derecho y el acompañante efectuó varios disparos con un arma de fuego calibre 38 hacia zonas vitales del cuerpo de los ocupantes del automóvil, con pleno conocimiento y representación del peligro para la vida de las víctimas."Los proyectiles ingresaron a través de la ventanilla abierta del vehículo -del lado del acompañante- e impactaron en las dos personas provocándoles la muerte", concluye.La calificación jurídico-penal provisoria de los hechos atribuidos a Erika Florencia Gómez son "asociación ilícita en calidad de miembro en carácter de coautora (arts. 210 y 45 del Código Penal)".Y en particular a Gómez: "homicidio doloso calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego (Art. 80 inc. 3 y 6 y 41 bis y del Código Penal) en carácter de coautora (Art. 45 del Código Penal).