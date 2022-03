El equipo del Cholo Simeone eliminó al Manchester United

Deportes 16 de marzo de 2022

Atlético de Madrid ganó 1-0 en Old Trafford y se metió en cuartos de final. Benfica sorprendió a Ajax en Amsterdam y también sigue en carrera. Hoy juegan Lille vs Chelsea y Juventus vs Villarreal.