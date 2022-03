Talleres ante Güemes

SALTA, 16 (NA). - Talleres de Córdoba, de floja campaña en la Copa de la Liga Profesional, buscará hoy lograr una victoria cuando se enfrente a Atlético Güemes de Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina y el ganador de este partido jugará frente a Arsenal o a Chaco For Ever.

El encuentro se llevará a cabo desde las 20 en el estadio Padre E. Martearena de Salta, será controlado por el árbitro Nazareno Arasa, quien tendrá como jueces de línea Pablo González y Ernesto Calegari, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.



Las probables formaciones:



Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Ramiro González, Rafael Pérez, Ángelo Martino; Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Rodrigo Garro; Diego Valoyes, Federico Girotti y Emerson Batalla. DT: Javier Gandolfi.



Güemes (SdE): Joaquín Papaleo; Juan Salas, Gabriel Fernández, Andrés Zanini, Agustín Aleo; Facundo Melivilo, Nicolás Juárez, Luis Jerez Silva, Marcos Fernández o Nicolás Retamar; Claudio Salto y Ramón Lentini. DT: Pablo Martel.



Estadio: Padre E. Martearena (Salta).

Árbitro: Nazareno Arasa.

Hora de inicio: 20 - TV: TyC Sports.



PASÓ CHACO FOR EVER



Tras igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, Chaco For Ever venció a Arsenal por 5-4 en la definición desde el punto del penal en cancha de Unión de Santa Fe y avanzó a los 16avos. de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con el vencedor del cruce que sostendrán este miércoles Talleres y Güemes de Santiago del Estero.